Asturies atropa nuevos fondos p'avanzar hacia una mayor eficiencia enerxética
Les llinies d'ayuda van tar destinaes a pymes, empreses industriales ya instalaciones del sector terciariu
Sixto Cortina (Traducción)
Asturies va sofitar la meyora de la eficiencia enerxética de pymes y grandes empreses industriales, lo mesmo que d'edificios ya instalaciones del sector terciariu, con una inversión cercana a los 9,5 millones d'euros. El Gobiernu asturianu llogró na última Conferencia Sectorial d'Enerxía atropar parte de los fondos nacionales, lo que va permitir siguir avanzando na estratexa del aforru enerxéticu.
La partida más amplia va destinase a financiar actuaciones empobinaes a amenorgar el consumu d'enerxía final n'empreses industriales. Van ser subvencionables l'adquisición d'equipos, l'entamu d'instalaciones pa optimizar procesos productivos y la implantación de sistemes de xestión enerxética.
Estes ayudes, nes que se van invertir 7,23 millones, proceden del Fondu Nacional d'Eficiencia Enerxética y van poder solicitales una trentena d'actividaes industriales, como la fabricación de productos químicos, la industria del papel, la metalurxa o la fabricación de muebles.
Per otru llau, el Principáu va sofitar la rehabilitación enerxética d'edificios esistentes del sector terciariu. L'oxetivu ye llograr aforros d'hasta un 20 por cientu nel consumu final.
Nesti casu, va haber cuatro tipos d'actuaciones que podrán ser financiaes: meyores na envolvente térmica, usu d'enerxíes anovables pa calefacción, refrixeración, ventilación o agua caliente sanitaria; instalaciones d'illuminación eficiente y sistemes d'automatización y control.
D'esti xeitu, los fondos van cubrir intervenciones n'edificios completos, locales o partes d'inmuebles destinaos a usos sanitarios, educativos, alministrativos, comerciales, relixosos, culturales o deportivos, entre otros.
