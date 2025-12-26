Entamada la primer ufierta d'alquiler asequible del Estáu: 37 pisos en Mieres con una renta media de 413 euros mensuales
Los axudicatarios pagarán entre 344 y 735 euros al mes, según el tamañu de les viviendes
Sixto Cortina (Traducción)
La sociedá estatal Casa 47, encargada del nuevu plan p'afalar l'arriendu a precios asequibles, entamó la so primer ufierta n'Asturies: 37 pisos allugaos en Mieres con una renta media de 413 euros mensuales. Ello son viviendes ensin estrenar que taben vacantes desque, en 2011, la tamién empresa pública Sepes remató la construcción nun bloque –conocíu popularmente como "l'edificiu negru", pola so estética esterior– nel céntricu enanche urbanu de La Mayacina.
Casa 47 informó va unos díes de l'apertura del plazu d'inscripción pa optar a eses viviendes, que van ser axudicaes al traviés de sortéu ante notariu ente los aspirantes que cumplan los requisitos de la convocatoria, ente ellos el de nun tener nenguna otra vivienda en propiedá. Nun ye obligatorio sicasí que les families tean empadronaes en Mieres, anque sí que tean inscrites nel Rexistru de Demandantes de Vivienda Protexida del Principáu. Esto ye, primero d'inscribise na convocatoria de Casa 47 (al traviés del portal web d'esta sociedá pública) fai falta facelo nel rexistru autonómicu (de forma presencial o telemática). Según la información conocida esti día, la llende máxima d'ingresos de los llares p'aportar a estes viviendes ye de 37.800 euros netos al añu (incluyíos tolos miembros de la unidá familiar), y establezse un mínimu de 16.800 euros.
El llote de pisos de Mieres ta formáu por 31 viviendes de dos cuartos, 5 d'un cuartu y una de 4 cuartos, esta última reservada pa families numberoses. Toles viviendes lleven apareyada una plaza de garaxe y venti d'elles disponen amás de trasteru. Les superficies anden ente los 49 metros cuadraos de les más pequeñes y los 149 de la mayor.
Casa 47 afitó la renta mensual en 5,8 euros por metru cuadráu, asina que los precios van andar ente los 344 euros y los 735 euros.
Xunto a la convocatoria d'Asturies, la referida sociedá estatal entamó otres en Vigo (67 viviendes) y en Valencia (67), nesti últimu casu dalgunes cuandu menos en dellos de los conceyos afectaos pola dana qu'afaró delles comarques n'ochobre de 2024.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas
- Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas