Entamada la primer ufierta d'alquiler asequible del Estáu: 37 pisos en Mieres con una renta media de 413 euros mensuales

La sociedá estatal Casa 47, encargada del nuevu plan p'afalar l'arriendu a precios asequibles, entamó la so primer ufierta n'Asturies: 37 pisos allugaos en Mieres con una renta media de 413 euros mensuales. Ello son viviendes ensin estrenar que taben vacantes desque, en 2011, la tamién empresa pública Sepes remató la construcción nun bloque –conocíu popularmente como "l'edificiu negru", pola so estética esterior– nel céntricu enanche urbanu de La Mayacina.

Casa 47 informó va unos díes de l'apertura del plazu d'inscripción pa optar a eses viviendes, que van ser axudicaes al traviés de sortéu ante notariu ente los aspirantes que cumplan los requisitos de la convocatoria, ente ellos el de nun tener nenguna otra vivienda en propiedá. Nun ye obligatorio sicasí que les families tean empadronaes en Mieres, anque sí que tean inscrites nel Rexistru de Demandantes de Vivienda Protexida del Principáu. Esto ye, primero d'inscribise na convocatoria de Casa 47 (al traviés del portal web d'esta sociedá pública) fai falta facelo nel rexistru autonómicu (de forma presencial o telemática). Según la información conocida esti día, la llende máxima d'ingresos de los llares p'aportar a estes viviendes ye de 37.800 euros netos al añu (incluyíos tolos miembros de la unidá familiar), y establezse un mínimu de 16.800 euros.

El llote de pisos de Mieres ta formáu por 31 viviendes de dos cuartos, 5 d'un cuartu y una de 4 cuartos, esta última reservada pa families numberoses. Toles viviendes lleven apareyada una plaza de garaxe y venti d'elles disponen amás de trasteru. Les superficies anden ente los 49 metros cuadraos de les más pequeñes y los 149 de la mayor.

Casa 47 afitó la renta mensual en 5,8 euros por metru cuadráu, asina que los precios van andar ente los 344 euros y los 735 euros.

Xunto a la convocatoria d'Asturies, la referida sociedá estatal entamó otres en Vigo (67 viviendes) y en Valencia (67), nesti últimu casu dalgunes cuandu menos en dellos de los conceyos afectaos pola dana qu'afaró delles comarques n'ochobre de 2024.

