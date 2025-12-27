La idea d'una empresa xixonesa pa les uves de Fin d'Añu que ta dando la campanada estes Navidaes

Ángela García Calleja, la responsable del corte láser de la empresa xixonesa de decoraos Portachiavi, inda recuerda los discutinios que tenía colos sos siete hermanos cada Nuechevieya cuando yeren pequeños. "Siempre tábemos mirando por si dalgún tenía dalguna de les nuestres doce uves. Perdíemos muncho tiempu cuntándoles", afirma García. Faciendo mientes, esti añu decidió llanzar bandexes nes que poder axeitar les doce uves, unos adornos que "tán trunfando bien dello".

Tanto García Calleja como los demás integrantes d'esta empresa que lidera'l so fíu, Alejandro Gil, coinciden en que l'ésitu algamáu con estes novedoses bandexes resultó clave pa que la Navidá de 2025 seya la meyor en ventes pa Portachiavi.

"Ye plasmante lo bien que tán funcionando. Llevamos yá unos 1.600 unvíos en total, un 30% más de lo que fiximos na Navidá de 2020, na que consiguimos l'anterior récord", espliquen, primero de poner el focu nel impactu que tuvieron los vídeos publicaos por García Calleja nes redes sociales de "Bolasdenavidad.es", el nome de la estensión de la empresa Portachiavi pa estes feches.

A pesar de ser una firma qu'a lo llargo del añu especialízase na producción en 3D, en Navidá opten pol corte y escaniáu con teunoloxía láser. "El 3D ye más lentu y d'esa manera nun díbemos poder atender a tolos pidíos que nos lleguen de delles partes d'España", remarca García Calleja. Más allá de les bandexes p'asitiar les doce uves, dende esti negociu xixonés tamién tán vendiendo otres novedaes, como bandexes pal pasu peles viviendes de los Reis Magos y renos con ales d'ánxel pa homenaxar a los que yá nun tán "pero siguen nos nuestros corazones".

