Les cien empreses con más puxu de Siero yá facturen perriba de 2.500 millones d'euros al añu

La facturación de les cien empreses asitiaes en Siero que son líderes en ventes yá supera los 2.500 millones d'euros. En concretu, llegó a los 2.516.249.061 euros en 2024, últimu exerciciu con datos zarraos disponibles, más que'l xigante Ikea España que facturó 1.986 millones en 2025. La suma supon un crecimientu de cerca del diez por cientu al respeutive de 2023, lo qu'afita l'enclín de crecimientu de los últimos años nes compañíes más relevantes en volume de negociu d'un conceyu con un nuevu récord d'empléu en payares, al llegar a los 22.967 cotizantes. Esta ye hasta la fecha la cifra más alta rexistrada d'afliados a la Seguridá Social nes empreses del conceyu.

Una vegada más, Corporación Alimentaria Peñasanta (867.169.000 euros de facturación) y Central Llechera Asturiana (223.146.000 euros), en Granda, encabecen el llistáu del "top cien" de les empreses más dinámiques del conceyu.

Vienen darréu trés sociedaes del sector del autómovil: son Leomotor Asturies, con unes ventes de 91.463.059 euros, la Compañia d'arriendu y suministru del automóvil, con unes de 81.633.091 euros, y Asturies Pérez Rumbao, con 74.186.778 euros. Al par de Llugones, onde s'alcuentren estes últimes firmes, la exa Granda-Meres concentra al restu d'empreses qu'asitien nos primeros puestos.

Asina, la Sociedá Asturiana de Servicios Agropecuarios, en Granda, dedicada a la fabricación de productos pa l'alimentación d'animales de granxa, con una facturación de 69.383.869 euros, ocupa'l puestu númberu seis del llistáu de les empreses con mayor volume de negociu de Siero.

"Toes son importantes"

Vien darréu Saniplast Soluciones Sostenibles del Agua, en Meres, que trabaya nel comerciu al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios, y cuenta con unes ventes de 63.469.995 euros.

Grúes Roxu, en Meres, octavu nel llistáu, tuvo una facturación de 52.998.313 euros, mentanto qu'Optimus Agit, en Llugones y dedicada a la venta d'automóviles, tuvo una de 49.281.190 euros. Sígenlos Casintra S. Coop, de tresporte de mercancíes per carretera, en Granda, qu'algamó una de 35.989.116 euros, y Chocolates del Norte (Lacasa), en Meres, con una de 34.880.263 euros.

Estos datos son namás los de les firmes na zona más alta d'un llistáu nel que les que queden hasta'l centenar tienen toes datos de volume de negociu mui relevantes nun conceyu que se cunta ente los grandes d'Asturies por población y por puxu económicu.

Con 3.898 empreses, "toes importantes" pal conceyu como suel destacar l'alcalde, Ángel García , les cien con mayor facturación caltienen el so enclín positivu nos últimos años. En 2022 tuvieron una de 2.289.459.426 euros, en 2023 xubió hasta los 2.447.531.088 euros y llegó en 2024 hasta los citaos 2.516.249.061 euros. De 2022 a 2024 la medría nes ventes foi por tantu de 226.789.635 euros.

Estos númberos axúntense a otros que certifiquen el dinamisnu d'un territoriu que xube en población y qu'a mediaos d'esti añu yá llegaba a los 53.647 habitantes, según el padrón. A ello amestase'l récord de cotizantes nes empreses y otros datos como'l puxu nos ingresos que reciben les arques municipales pola actividá económica d'iniciativa privada y construcción.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"