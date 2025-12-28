L'ALLA escueye'l términu "negacionismu" como neoloxismu asturianu del 2025

L'Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) abrió una votación pa escoyer el neoloxismu asturianu del añu 2025, col compromisu d'inxertalu d'equí a poco nel Diccionariu de l'Academia de la Llingua Asturiana (DALLA).

Les opciones ufiertaes yá formaben parte del material de trabayu que la comisión lexicográfica de l'ALLA estudia y, nel so casu, inxerta periódicamente nes actualizaciones del DALLA (diccionariu.alladixital.org), principal fonte normativa de tipu léxicu de la llingua asturiana.

La menos votada de les propuestes d'esti añu foi "cibercrime", qu'algamó'l 5% de los votos. Tampoco nun recibieron munchu sofitu "antroposa"', col 7%, nin "queer", con un 12%. Más igualada tuvo la eleición ente "neurodiverxente" (32%) y el ganador, "negacionismu" (43%).

El términu "negacionismu" fórmase, igual que n'otres munches llingües, dende'l sustantivu "negación" (según el DALLA, "aición y efeutu de negar o negase") y el sufixu productivu "-ismu". El negacionismu refierse a una actitú que consiste nuna refuga irracional o interesada de los fechos demostraos y de les teoríes afitaes nel consensu científicu.

