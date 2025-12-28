El Principáu cuenta con que se remate l'añu con récor de creación d'empreses n'Asturies: estos son los sectores más dinámicos

Asturies rexistró la creación de 1.422 nueves sociedaes mercantiles nos primeros once meses del añu. Ello ye la meyor cifra de demografía empresarial dende 2019.

Fontes del Gobiernu asturianu señalaron que los datos apecuñaos de xineru a payares constitúin "un finxu y confirmen l'enclín que yá empezó a apuntar en 2024, con 1.413 nueves firmes nesti períodu". Amás, destacaron que si a lo llargo d'esti mes d'avientu se caltien el ritmu actual, el Principáu podría zarrar l'añu, per primer vegada na hestoria, con 1.500 nueves empreses.

Por actividaes económiques, les nueves compañíes fundaes n'Asturies operen en dellos ámbitos. Rescamplen con especial dinamismu sectores como la construcción y les actividaes inmobiliaries (362 sociedaes), la hostelería (250), el comerciu (202) y los servicios empresariales (172). Tamién se constituyeron 72 firmes industriales, 72 de comunicaciones, 70 d'intermediación financiera y 42 sanitaries.

El conseyeru de Ciencia , Industria y Empléu, Borja Sánchez, destacó qu'estes cifres demuestren la fortaleza del emprendimientu na economía asturiana.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"