Berta Piñán recibe'l premiu de la tertulia Malory al meyor llibru n'asturianu del añu

La escritora y exconsejera de Cultura del Principáu, Berta Piñan, recoyó'l sábadu pasáu'l premiu de la Tertulia Malory, de L'Entregu, al meyor llibru n'asturianu de tolos que s'editaron en 2024 pol so poemariu “Argayu”. L'actu féxose nel pub Malory onde dende va 28 años s'axunten los tertulianos y onde va 14 años decidieron crear esti premiu.

Nel fallu del xuráu sorráyase que'l poemariu “álzase como metáfora del tiempu qu'erosiona los cuerpos y del esbarrumbu d'un mundu rural na so difícil adaptación a la modernidá. La so voz poética, clara y rellumante, percuerre tiempos, espacios y xeneraciones, llogrando un intensu y emocionante diálogu sobre la culpa y la redención". Al empar, el fallu destaca l'alta calidá de la producción lliteraria n'asturianu a lo llargo de 2024, lo que llevó a que la decisión se tomara por mayoría. El xuráu tuvo formáu polos escritores Xulio Arbesú, José Luis Rendueles, Solinca Turbón, Roberto Corte, Aique Fernandi, Beatriz Quintana Coro, David Fernán, Margarita Díaz, Rosana Ordiz García, Chechu García y Henrique G. Facuriella. El galardón consiste nuna ilustración d'Alfonso Zapico y una medaya conmemorativa.

Esta ye la decimocuarta ocasión na que'l grupu concede esti reconocimientu. L'añu pasáu resultó ganador l'ensayu “Nunca vencida, una historia de la idea d’Asturies”, de David Guardado.

Con esti premiu, los sos fundadores pretenden prestixar la creación lliteraria asturiana y dar espardimientu a les obres que, a xuiciu del xuráu, se tengan polos meyores llibros escritos cada añu n'asturianu.

“Argayu / Derrumbe” ye'l sestu poemariu de Berta Piñán, publicáu n'edición billingüe castellán-asturianu. Ye un llibru “emocionante y evocador”, nel que l'autora percuerre espacios y xeneraciones d'un mundu rural qu'argaya pa dexar de ser tal que lu conocimos.

Académica de la Llingua

Berta Piñán (Cañu, Cangues d’Onís, 1963) ye llicenciada en Filoloxía Hispánica pola Universidá d'Uviéu y una de les voces más destacaes de la lliteratura asturiana. Poeta, ensayista y narradora, ye miembru de númberu de l'Academia de la Llingua Asturiana dende 2008. Ente 2019 y 2023 foi conseyera de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Principáu d'Asturies.

