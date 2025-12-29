La teunolóxica asturiana Treelogic va empezar a cotizar en Bolsa'l 16 de xineru

Tree Technology (Treelogic), compañía teunolóxica asturiana que da servicios nos ámbitos de la salú, la ciberseguridá y la intelixencia artificial, va salir a Bolsa'l próximu 16 de xineru. Va ser la tercer compañía teunolóxica (TIC) de la comunidá que dea'l saltu a los mercaos de valores depués d'Izertis y Seresco.

Treelogic, con sede n'Uviéu, va debutar nel BME Growth, el mercáu pa pequeñes y medianes empreses (pymes) n'espansión. Apocayá, la compañía presentó los resultaos correspondientes al primer semestre de 2025. Treelogic incrementó un 8,5% los sos ingresos al respeutive del primer semestre de 2024, hasta algamar los 3,8 millones d'euros. Esti crecimientu sofítase principalmente na evolución positiva de les sos llinies de negociu más estratéxiques, sobre manera la ciberseguridá, que crez un 13%.

Colos fondos que llogre na so salida a Bolsa, Treelogic va emburriar el so crecimientu inorgánicu y la so implantación comercial internacional nos campos de la salú –ye un referente en programes de triaxe– y ciberseguridá.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"