El calzáu asturianu más carauterísticu que rescampla nes escavaciones de La Lloba

La trinchera de La Lloba féxose en madreñes. La investigación arqueolóxica p'alcontrar la fuexa común nesi núcleu de Castrillón fexó aprucir dellos resultaos amestaos, ún d'ellos ye que la construcción de la fortificación au azotaren los cuerpos a lo llargo de la posguerra foi llevantada por republicanos qu'usaben botes y tamién madreñes, que ye'l calzáu típicu asturianu pa protexese de la humedá, la folla y les irregularidaes del terrén. Asina quedó atestiguao por dellos resclavos nel terrén, según rellataron les families de los sumíos nesi enclave estratéxicu pa entender les consecuencies de la guerra civil na comarca avilesina.

La trinchera de La Lloba, según apunten los historiadores, empezó a llevantase na primavera de 1937, cuando Asturies entá nun fuera ocupada poles tropes franquistes. Equipos d'inxenieros, zapadores y mineros republicanos y trabayadores de la construcción, ente otros, llevantaron eses trincheres pa intentar frenar y protexer la comarca de los sublevaos que queríen avanzar más allá del ríu Nalón. Dalgunos de los que participaron nesa xera tienen nome y apellíu como Hipólito Arias y Higinio García Sierra. Los constructores de la trinchera facíen turnos "mui llargos" y organizábense n'equipos de "sesenta o setenta persones". El sindicatu de la construcción d'Avilés apurrió picos, pales ya inclusive una formigonera p'ayudar a entainar los trabayos d'una infraestructura que "se llevantó cuasi nun tiempu récor", apunten los historiadores, por que taba llista en septiembre de 1937, selmanes primero de qu'Asturies cayera en manes de les tropes sublevaes. Unos meses avagó-yos pa llevantar dos niales d'ametralladora y tiradores con hasta 40 posiciones.

El fechu de los qu'investigadores de la fuexa común pudieren determinar que s'usaron madreñes na construcción de la trinchera, apunten les families de sumíos, foi per aciu de les marques nel terrén, nel pavimentu "d'una trinchera que nunca se llegó a utilizar como tal", sostienen los historiadores. "Nun debieron usar madreñes namás, tamién utilizaríen botes", señalen los familiares.

"Foi una trinchera de segunda llinia y llevantada por entusiasmu popular pa defender la redolada d'Avilés", indiquen depués de recordar que los restos de lladriyu de la teyera allugada na falda de La Lloba, a pocos metros del llugar d'investigación, sirvió pa construyir la fortificación.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"