Nacen dos nuevos clústeres n'Asturies, el de bioempreses y el del agua, con sofitu del Principáu

El Gobiernu d'Asturies va afalar con sofitu económicu l'entamu de dos nuevos clústeres asturianos: l'Asociación de Bioempreses d'Asturies (Bioasturias) y el Clúster del Agua.

La Conseyería de Ciencia, Industria y Empléu, concedió subvenciones por importe de 415.194 euros pa reforzar l'actividá de los clústeres asturianos. Les ayudes, xestionaes pola Axencia Sekuens, van permitir movilizar una inversión global de 629.493 euros.

La convocatoria enxaretase en trés llinies de sofitu complementaries: una empobinada a favorecer la creación de nueves organizaciones, otra pa potenciar la dinamización de los clústeres yá esistentes y la postrera destinada a impulsar proyeutos collaborativos ente estes entidaes.

En total, aprobáronse 16 proyeutos de 13 entidaes. Ente les iniciatives que recibieron sofitu económicu destaca l'entamu de dos nuevos clústeres: l'Asociación de Bioempreses d'Asturies (Bioasturias) y el Clúster del Agua. Tamién se sofitaron actuaciones de dinamización n'organizaciones afitaes como Asturies Hub Defensa, MetaIndustry4 y Clúster TIC Asturies.

Nel apartáu de proyeutos collaborativos, rescamplen iniciatives como'l desenvolvimientu d'una plataforma intelixente pal accesu unificáu a llicitaciones públiques y un proyeutu pal diseñu y validación de soluciones de xeneración d'enerxía llimpia por aciu de turbines ya internet de les coses (IoT).

Dende 2019, esti programa sofitó 65 proyeutos de 20 beneficiarios, con una subvención apecuñada de 1.750.326 euros que movilizó inversiones por valor de 2.551.724 euros.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"