Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

Nacen dos nuevos clústeres n'Asturies, el de bioempreses y el del agua, con sofitu del Principáu

La Conseyería de Ciencia concede subvenciones de 415.194 euros pa reforzar l'actividá de les agrupaciones sectoriales

Xunta del clúster Metaindustry4.

Xunta del clúster Metaindustry4. / Pablo Solares

Pablo Castaño

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

El Gobiernu d'Asturies va afalar con sofitu económicu l'entamu de dos nuevos clústeres asturianos: l'Asociación de Bioempreses d'Asturies (Bioasturias) y el Clúster del Agua.

La Conseyería de Ciencia, Industria y Empléu, concedió subvenciones por importe de 415.194 euros pa reforzar l'actividá de los clústeres asturianos. Les ayudes, xestionaes pola Axencia Sekuens, van permitir movilizar una inversión global de 629.493 euros.

La convocatoria enxaretase en trés llinies de sofitu complementaries: una empobinada a favorecer la creación de nueves organizaciones, otra pa potenciar la dinamización de los clústeres yá esistentes y la postrera destinada a impulsar proyeutos collaborativos ente estes entidaes.

En total, aprobáronse 16 proyeutos de 13 entidaes. Ente les iniciatives que recibieron sofitu económicu destaca l'entamu de dos nuevos clústeres: l'Asociación de Bioempreses d'Asturies (Bioasturias) y el Clúster del Agua. Tamién se sofitaron actuaciones de dinamización n'organizaciones afitaes como Asturies Hub Defensa, MetaIndustry4 y Clúster TIC Asturies.

Nel apartáu de proyeutos collaborativos, rescamplen iniciatives como'l desenvolvimientu d'una plataforma intelixente pal accesu unificáu a llicitaciones públiques y un proyeutu pal diseñu y validación de soluciones de xeneración d'enerxía llimpia por aciu de turbines ya internet de les coses (IoT).

Dende 2019, esti programa sofitó 65 proyeutos de 20 beneficiarios, con una subvención apecuñada de 1.750.326 euros que movilizó inversiones por valor de 2.551.724 euros.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
  3. La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
  4. Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
  5. Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
  6. El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
  7. ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
  8. La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena

El calzáu asturianu más carauterísticu que rescampla nes escavaciones de La Lloba

Nacen dos nuevos clústeres n'Asturies, el de bioempreses y el del agua, con sofitu del Principáu

Nacen dos nuevos clústeres n'Asturies, el de bioempreses y el del agua, con sofitu del Principáu

La teunolóxica asturiana Treelogic va empezar a cotizar en Bolsa'l 16 de xineru

La teunolóxica asturiana Treelogic va empezar a cotizar en Bolsa'l 16 de xineru

Berta Piñán recibe'l premiu de la tertulia Malory al meyor llibru n'asturianu del añu

Berta Piñán recibe'l premiu de la tertulia Malory al meyor llibru n'asturianu del añu

El Principáu cuenta con que se remate l'añu con récor de creación d'empreses n'Asturies: estos son los sectores más dinámicos

El Principáu cuenta con que se remate l'añu con récor de creación d'empreses n'Asturies: estos son los sectores más dinámicos

L'ALLA escueye'l términu "negacionismu" como neoloxismu asturianu del 2025

L'ALLA escueye'l términu "negacionismu" como neoloxismu asturianu del 2025

Les cien empreses con más puxu de Siero yá facturen perriba de 2.500 millones d'euros al añu

Les cien empreses con más puxu de Siero yá facturen perriba de 2.500 millones d'euros al añu

La idea d'una empresa xixonesa pa les uves de Fin d'Añu que ta dando la campanada estes Navidaes

La idea d'una empresa xixonesa pa les uves de Fin d'Añu que ta dando la campanada estes Navidaes
Tracking Pixel Contents