El preciu de la vivienda dispárase n'Asturies (sobre manera, en Xixón) y remata 2025 cola mayor xuba dende la burbuya
El Principáu ye la cuarta comunidá con más incrementu anual del preciu, del 12,5%
Los pisos encarécense'l 14,4% en Xixón, el 12,8% n'Avilés y el 11,6% n'Uviéu
Sixto Cortina (Traducción)
El mercáu residencial d'Asturies remata 2025 con una fuerte esguilada del preciu de la vivienda, con un valor mediu que rexistró nel cuartu trimestre un crecimientu del 12,5% interañal, según les cifres publicaes esti día pola tasadora Tinsa. La fuerte medría ye xeneralizao en tol territoriu nacional, pero namás Madrid (19,6%), Comunidad Valenciana (15,9%) ya Isles Baleares (14,1%) tuvieron un aumentu de precios mayor qu'el d'Asturies.
Los incrementos interañales perriba del doble díxitu namás tienen comparanza colos rexistraos nel anterior "boom", que remató col pinchazu de la burbuya inmobiliaria y financiera a partir de 2007. Nel actual ciclu, qu'entama en 2015-2016, la vivienda punxera'l so tope de revalorización ente'l 5% y el 8% en cifres interañales.
L'informe de Tinsa señala que la meyora del empléu; la estabilización del poder adquisitivu de los llares y de la inflación; les baxaes de los tipos d'interés de referencia a lo llargo de la primer metá del añu, que contribuyeron a menguar el costu hipotecariu, y l'aumentu de la población esperimentáu dende la pandemia derivaron nuna demanda residencial con puxu.
Xixón foi la ciudá asturiana onde se rexistró un mayor aumentu del preciu de la vivienda, del 14,4%. Per detrás asitiaron Avilés, col 12,8%, y Uviéu, col 11,6%.
