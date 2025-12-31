Relevu al mandu de la Fundación Valdés-Salas: Isidro Sánchez pasa'l testigu a Leopoldo Tolivar

La Fundación Valdés-Salas empieza 2026 con novedaes. En concreto, con un relevu a los mandos d'esta prestixosa entidá amestada a la Universidá d'Uviéu y con sede na capital salense. El profesor de la Facultá d'Económiques Isidro Sánchez va dexar la presidencia depués de dos años nel cargu y pasa'l testigu al catedráticu de Derechu Alministrativu Leopoldo Tolivar, que lu asocederá el próximu xineru.

Sánchez esplica que'l relevu produzse depués de diecisiete años en primer llinia. "Llevo nesto dende 2008, porque empecé de la mano de Joaquín Lorences, el primer presidente de la entidá. Son munchos años y faeme falta volver al mundu universitariu, a les clases y a la investigación. Sicasí, voi siguir collaborando cola Fundación", señala'l salense, arguyosu de contribuyir a afitar una entidá mui querida y asitiada nel territoriu. "Toi contentu y mui arguyosu de lo que fiximos", fae'l docente, de 62 años, que va dexar el cargu esti 31 d'avientu.

Sofitu de la xente

"Tenemos el reconocimientu y sofitu de la xente y de munches instituciones y eso fai que nos sintamos perarguyosos. Tol mundu nos abre les puertes", diz Sánchez, que repasa pa LA NUEVA ESPAÑA l'actividá d'estos dos últimos años. En xineru de 2024 relevó de manera provisional a Joaquín Lorences y en xunu d'esi añu llegó'l so nomamientu formal por parte del patronatu.

Amás de l'actividá habitual de la Fundación, tocó-y encarar en primer llinia l'intensu milenariu del monesteriu de San Salvador de Corniana. "La iniciativa inicial de conmemorar el milenariu foi de la Fundación y ye un arguyu'l llogru de poner al monesteriu nel focu porque taba mui escaecíu y muncha xente desconocía lo que teníemos", señala Sánchez, que da cuenta de la intensa actividá xenerada alredor del cenobiu.

El milenariu compaxinóse con otros entamos como'l proyectu arqueolóxicu La Cobertoria, la dixitalización d'archivos como'l casu del de Fernán Coronas, la rehabilitación de pieces del Muséu d'Arte Sacru de Tinéu o la creación del Centru Documental del Perrománicu que d'equí a poco va abrir les sos puertes nel palaciu Valdés-Salas.

"Ilusión y medrana"

"Abrimos munchos frentes, asina que tar na presidencia trai muncho trabayu d'organización", apunta Sánchez. A partir de xineru va ser Leopoldo Tolivar, bisnietu del escritor Leopoldo Alas "Clarín" y nietu del rector Leopoldo Alas, el que garre la institución pel ramal. "Faigolo con ilusión, porque ye un retu, pero tamién con medrana porque nun ye una cosa cenciella y nun sé si voi tar al nivel. El llistón tán mui altu", amesta Alas que, magar nun ye natural de Salas como los sos predecesores nel cargu, siempre tuvo mui arreyáu al conceyu, al que lu xunen llazos familiares y onde pasó llargues estancies na so infancia.

"Salas ye una villa que quiero percima de too y si acepto'l cargu nun ye por vanidá, sinón por ciñu", señala Alas a entrugues de LA NUEVA ESPAÑA. El catedráticu de la Universidá d'Uviéu nun ye nuevu na entidá, porque forma parte del patronatu cuasi dende los sos entamos. "Nun ye una xera cenciella, pero sé que me van a sofitar los mios compañeros", señala Alas, qu'espera poder entamar nueves iniciatives. "Lo primero ye poneme al día y depués prestaríame abrir nuevos horizontes, pero siempre con prudencia", remata.

