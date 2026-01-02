L'absentismu repica n'Asturies y sigue perriba de la media nacional
Sixto Cortina (Traducción)
Asturies tien una tasa d'absentismu llaboral del 7,6%, un puntu porcentual perriba de la media nacional, asitiada nel 6,6%. Asina lo destaca el "Informe d'absentismu del tercer trimestre de 2025", ellaboráu por Randstad Research, el centru d'estudios de la compañía de recursos humanos Randstad. L'informe destaca que los niveles d'absentismu de los emplegaos nos sos puestos de trabayu "repicaron llixeramente a lo llargo del últimu exerciciu analizáu y, un trimestre más, caltiénense en tases elevaes".
La tasa d'absentismu d'Asturies, del 7,6%, rexistró un incrementu interanual de cinco décimes nel tercer trimestre, según los datos d'esti informe qu'ellabora Randstad Research a partir de la Encuesta Trimestral de Costos Llaborales del Institutu Nacional d'Estadística (INE).
Incapacidá temporal
Nel casu del absentismu con incapacidá temporal (IT), la tasa d'Asturies asitió nel 6,2% nel tercer trimestre, un puntu porcentual perriba de la media nacional (5,2%). Nesti casu, la medría interanual foi de seis décimes y fai que la comunidá asitie nel tercer puestu de les comunidaes con mayor absentismu por incapacidá temporal.
