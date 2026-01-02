El nuevu añu va traer axustes llaborales en grandes empreses n'Asturies: estes son les afectaes

Esti añu 2026 va ser d'axustes llaborales en grandes empreses arraigonaes n'Asturies. ArcelorMittal, Duro Felguera, Ence y Telefónica van recortar puestos nos sos centros de trabayu.

ArcelorMittal

La multinacional siderúrxica zarró'l 31 d'avientu definitivamente'l sínter "B" de la factoría de Xixón, una de les dos instalaciones nes que se prepara'l mineral de fierro (apellocáu a altes temperatures) pa utilizalo nos dos fornos altos de Veriña. La instalación yá nun cumple los requisitos medioambientales y tien de dexar de producir. Cola clausura del sínter van sumir 30 empleos. Nun va haber despidos, pero sí tresllaos a otros departamentos que van tener efectu sobre'l volume de trabayadores eventuales. Amás, ArcelorMittal cuenta entamar a finales del primer trimestre de 2026 el nuevu fornu híbridu d'arcu eléctricu pa productos llargos de Xixón, qu'inclúi meyores n'automatización que va requerir menos personal na acería de Xixón. Nesti casu, l'axuste va ser de 70 puestos.

Duro Felguera

La centenaria compañía asturiana d'inxeniería industrial y bienes d'equipu apautó'l branu pasáu un espediente de regulación d'empléu (ERE) que preve la salida de 180 trabayadores hasta xunu de 2026. Pel momento yá salieron 110, lo que supon el 60% de lo previsto. Amás, el plan de reestructuración que presentó la compañía pa evitar el concursu d'acreedores, y que tien de ser ratificáu pol xuez, contempla un fuerte adelgazamientu de l'actividá y la plantía de Duro Felguera hasta dexala nunos 500 trabayadores.

Ence

La compañía propietaria de la planta de producción de celulosa y enerxía de Navia apautó'l 18 d'avientu pasáu un procedimientu de despidu colectivu pa la fábrica de Pontevedra y pa les oficines centrales de Galicia, Madrid y Navia qu'inclúi'l desaniciu d'hasta 57 contratos ente'l 1 de xineru de 2026 y el 31 d'avientu de 2027. Amás, ta negociándose otru procedimientu d'axuste na filial a la que pertenez la fábrica de Navia.

Telefónica

La compañía de telecomunicaciones abrió'l llunes pasáu'l plazu d'adhesión voluntaria al ERE entamáu en siete filiales del grupu n'España. Les salíes de cuandu menos 4.525 trabayadores van empezar nel primer trimestre de 2026. Los trabayadores afectaos son los nacíos en 1971 y n'años anteriores. N'Asturies son 86 trabayadores, pero eso nun quier dicir que salgan toos de la compañía. Esos 86 son los que tienen la posibilidá d'axuntase a les condiciones del ERE, que los sindicatos firmantes del alcuerdu calificaron de "bones". Cuenten con qu'heba un 90% d'adhesiones, como nel anterior ERE.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"