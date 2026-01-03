Chris Claremont, el reinventor de los X-Men, va tar na próxima edición del Celsius 232 n'Avilés

La influencia qu'exerció Stan Llee nel mundu del cómic namás tien comparanza cola que xeneró nos años setenta y nos ochenta'l guionista británicu Chris Claremont, que vuelve esti branu a Avilés –la primer vegada que vieno foi en 2022– pa falar de superpoderes, superpoderosos y seres escachaos. Va facelo como ún de los reis de la pieza principal de la programación cultural avilesina del añu: la edición décimu quinta del Festival Celsius 232 de lliteratura de ciencia ficción, fantasía y terror (ente'l 14 y el 18 de xunetu próximos).

Sicasí, el so reináu nun va ser únicu.

Los organizadores del festival lliterariu avilesín yá tienen mediu centenar d'invitaciones aceptaes. Y si Claremont rescampla, tamién lo fae Ted Chiang, l'autor de "The Arrival. La Llegada" (un alcuentru na tercer fase col poder de la llingüística pel mediu que lu fexo tan célebre como pa que tolos años al norteamericanu se lu proponga pal premiu Nobel de Lliteratura), un escritor que llevó tolos premios de la narrativa curtia de ciencia ficción: dellos "Nébula", "John W. Campbell", "Locus" y "Hugo".

Pása-y lo mesmo al escritor norteamericanu Grady Hendrix, que ye l'autor de la espelurciante "Bruxería pa moces escarriaes" y de la divertidísima "Hörrostor", un hipermercáu de muebles embruxáu por zombis que s'escapen del pasáu.

X-Men

Stan Llee ye'l tipu que s'inventó a Thor, a Spiderman, a Daredevil... coronáu guionista sideral de la Marvel dende fai nin se sabe. Claremont –y el dibuxante Dave Cockrum– pasó a la historia por alicar a los X Men, a la patrulla X –pa los de mayor edá–: a bona parte d'ellos dio-yos vida dende la nada: a Mística, a Nube, a Dientes de Sable... Esto ye, ye'l padre de Llobatu, de bona parte d'aquelles criatures que nacieron cola avería d'un superpoder nun mundu al qu'ellos nun-y faen falta.

Na entrevista que fixo con LA NUEVA ESPAÑA en 2022, Claremont esplicó lo feliz que foi escribiendo y creando dende la nada a tolos de Patrulla X. "Foi prestosísimo", dixo. Los "X Men" que creó Claremont "son unos personaxes muncho, muncho meyores que los que tán desenvolviéndose agora mesmo", fizo.

"The Walking Dead"

Charlie Adlard ye otru de los nomes de doble saltu mortal que va conocer la cara más lliteraria de la villa d'Avilés. El próximu Festival Celsius 232 va tener per primer vegada a ún de los creadores de la serie de cómics que reverdeció –valga la paradoxa– los muertos vivientes: "The Walking Dead". Adlard, dibuxante británicu, encargóse de dar la primer forma a personaxes de tanta sonadía como Rick, el sheriff qu'un día na historia de Robert Kirkland llevanta de la cama d'un hospital y el mundu enteru camudó más de la cuenta.

"Kult"

Otros dos creadores dende la nada son los suecos Gunilla Jonsson y Michael Petersén. A empiezos de los noventa inventáronse'l xuegu de rol "Kult" qu'entemecía teosofía, filosofía y terror contemporaneu.

La primer edición d'esti xuegu, la sueca, ye 1991 La edición en castellán foi en 1993. De magar entós tuvo unes cuantes ampliaciones más.

Joe Abercrombie

El británicu Joe Abercrombie ye ún de los autores predilectos de los organizadores del Celsius. Esta ye la décima visita del autor de "Los demonios". Cuenta siempre que na primer ocasión en que se presentó n'Avilés "apenes cuarenta persones" allegaron a la so charla. L'añu pasáu, xunto a Brandon Sanderson, Barbara Hambley y Jay Kristoff ufiertaron una charla que s'enllenó en nada: setecientos y picu aficionaos pa facer fantásticu Avilés.

