L'HUCA desarrolla una ferramienta que meyora la detección de cáncer de próstata con micro-ultrasonidos

L'Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA) desenvolvió una ferramienta diagnóstica que va permitir meyorar la detección, evaluación y orientación de biopsies en pacientes con sospecha de cáncer de próstata per aciu d'una teunoloxía de microultrasonidos d'alta resolución.

Esta téunica, basada n'ultrasoníos de mui alta frecuencia, ufierta imaxes en tiempu real con una resolución microscópica que ye muncho mayor que la de la ecografía convencional. D'esti xeitu pueden visualizase con gran detalle estructures fines de la próstata, como conductos y zones celulares piquiñuques, y dirixir les biopsies con mayor precisión y efectividá.

A diferencia d'otres pruebes, como la resonancia magnética multiparamétrica, esta micro-ecografía faese na consulta urolóxica ensin necesidá de preparaciones complexes nin contraste. Amás, ufierta resultaos darréu y amplía l'accesu diagnósticu inclusive en pacientes con contraindicaciones pa la resonancia. Tamién permite una detección más precisa en tiempu real.

A la cabeza d'Europa

N'Europa realícense cerca d'un millón de biopsies de próstata cada añu. Nel HUCA, efectúense añalmente alredor de 600, toes elles por aciu d'ecografía, sofitada con frecuencia nuna resonancia previa: biopsies de fusión d'imaxes de resonancia y ecografía.

"Los resultaos d'un estudiu aleatorizáu fechu de recién demuestren que la fiabilidá de la ecografía aisllada na detección de mancadures canceroses prostátiques puede llegar a ser asemeyada a la de la resonancia. Anque fae falta un aprendizaxe afayadizu y entrenamientu pa interpretar les imaxes de microultrasonidos, esta nueva ferramienta puede amenorgar el númberu de resonancies, lo que supon mayor comodidá pal paciente, al requerir un procedimientu namás pa la biopsia, menores costos y menos saturación", asegura'l direutor de la Unidá de Xestión Clínica d'Uroloxía del HUCA, Jesús María Fernández.

La área dispon d'una unidá especializada en cáncer de próstata qu'atiende cada añu unes 3.000 consultes rellacionaes con esta patoloxía y na que s'evalúen los riesgos individuales, coles mires d'escoyer el tratamientu más amañosu pa cada paciente. L'abanicu d'opciones va dende programes de vixilancia activa pa los casos de baxu riesgu hasta ciruxía ablativa con terapia focal o ciruxía laparoscópica y asistida pol sistema robóticu DaVinci.

Pa los tumores avanzaos, l'HUCA dispon d'un comité multidisciplinar de tumores xenitourinarios que s'axunta selmanalmente p'aldericar de los casos más complexos, que precisen del puntu de vista d'especialistes n'Uroloxía, Oncoloxía Médica, Oncoloxía Radioterápica, Medicina Nuclear, Radioloxía o Anatomía Patolóxica, ente otros. Les decisiones tómense de manera consensuada y basaes na evidencia científica y la práutica clínica.

La microecografía axúntase a los recursos diagnósticos del HUCA coles mires d'optimizar l'atención urolóxica y afitar l'hospital como referente nel usu de teunoloxía diagnóstica avanzada.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"