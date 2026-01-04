Ayer trai a Nevaria a un "Yeti" del alpinismu: esti montañeru especialista n'ascensiones ivernales nel Himalaya va ser el padrín de la feria

Queda menos d'un mes pa una nueva edición de Nevaria, la Feria de la Nieve y la Montaña del conceyu d'Ayer. Un eventu que tradicionalmente facíase n'avientu, pero qu'esti añu movióse a xineru pa tratar d'asegurar qu'haya nieve nes estaciones y asina poder arredondiar la feria: unes hores d'esquí y unes hores d'ociu. Y como tou eventu que se precie, tien de tener un bon padrín. Per Nevaria pasaron grandes figures de los deportes d'iviernu y del montañismu: Ander Mirambell, Juanito Oiarzabal o los hermanos Iker y Eneko Pou, por citar dellos namás. Y esta edición nun podía ser menos. L'invitáu estrella va ser un alpinista que dende va más d'una década centró la so actividá n'espediciones en tiempu ivernal a les grandes cimes del mundu. Vamos, tou un "Yeti" del alpinismu: Álex Txikon.

Pioneru

Nacíu na localidá vizcaina de Lemoa en 1981, Txikón foi dende neñu un amante del montañismu. Un alpinista precoz, que con 21 años namás abolgaba'l so primer "ochomil": el Broad Peak, en Pakistán. De magar, más de 30 espediciones lleva a los costazos, llogrando cima n'once de los catorce "ochomiles" del planeta.

Dende fai más d'una década, Álex Txikon especializóse en realizar espediciones al Himalaya en plenu iviernu, una dómina que fai especialmente complicada la esguilada. Ente los sos finxos más destacaos, el vizcaín llogró coronar nel iviernu de 2016 la complicada cima del Nanga Parbat, un monte de 8.126 metros, siendo'l primer alpinista del mundu en facelo pel iviernu. Un finxu que repitió nel Manaslu en 2023.

