El peaxe del Güerna xube 60 céntimos y algama'l preciu más altu de la so historia: perriba de los 16 euros

Si usté tornó o salió dende'l 1 de xineru d'Asturies pela autopista del Güerna (AP-66), el so bolsu de xuro que lo tien notao, porque esti 2026 el peaxe del mesmu nome encarecióse en 60 céntimos, pasando de 15,60 a 16,20 euros. La empresa privada Aucalsa, que tien la concesión de la vía, va aplicar l'incrementu. Ye'l preciu más altu de la so historia.

Con too y con ello, la xuba del Güerna, del 3,64%, anda na parte baxa de la forqueta estatal, porque'l Ministeriu de Tresportes afitó pa les autopistes de peaxe una medría xeneral d'ente el 3,64% y el 4,68%, en función de les condiciones de cada concesión. L'aumentu na AP-9 gallega, por casu, ta un puntu perriba (4,68%).

Nel casu de l'AP-66, la revisión autorizada ye del mesmu porcentaxe que se va aplicar a otres víes como l'AP-6 (peaxe d'Adanero), qu'afecta a los asturianos que viaxen a Madrid. Nesti casu, el costu pasa de 15,15 a 15,70 euros. Por tanto, viaxar ente Asturies y Madrid en coche va costar en 2026 1,15 euros más por trayeutu.

Per otru llau, la entidá pública Itvasa va aplicar dende esti mes les nueves tarifes de la Inspección Téunica de Vehículos (ITV). Estes suponen un axuste al alza nes inspecciones periódiques, con incrementos variables según el tipu de vehículu: alredor del 5% pa los turismos y d'hasta un 30% pa motocicletes y ciclomotores.

El costu base de la inspección periódica va ser de 34 euros pa turismos, 29 euros pa motocicletes y ciclomotores, y 55 euros p'autobuses. A estos precios va haber que sumar el IVA del 21% y la tasa de Tráficu, qu'esti añu ponse en 4,18 euros, anque podría variar. Itvasa asegura que la media ponderada de les xubíes en toles revisiones ordinaries axústase aprosimao al IPC acumuláu.

Ente les novedaes, les segundes inspecciones depués de la subsanación de defectos van ser gratuites, mentanto les terceres y socesives van costar 19 euros. Amás, amplíase'l plazu pa realizar la segunda inspección, pasando de 21 díes a dos meses naturales. Pa les inspecciones non periódiques, como matriculaciones iniciales o reformes de vehículos, los precios van andar ente los 25 y 161 euros en función del serviciu y la categoría del vehículu.

Pela so parte, espérense pocos cambios al respeutive de tresportes públicos coleutivos como'l tren o l'autobús. Asina, el Gobiernu prorroga la gratuidá total pa los viaxeros recurrentes nos servicios de cercaníes tou 2026, como compensación polos retrasos na llegada de nuevos trenes d'anchu métricu. Y el Consorciu de Tresportes d'Asturies (CTA) caltien ensin cambios les tarifes de la tarxeta "Conecta", con un tope máximu de 30 euros al mes.

