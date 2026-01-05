Premiu de lliteratura en lleonés pa Nicolás Bardio

Nicolás Bardio Vaquero (Uviéu, 1987) ye'l ganador de la tercer edición del Premiu Caitano Álvarez Bardón de Lliteratura en Lleonés cola so novela "La conseyería de bruxería. Funcionaria en práuticas". El xuráu reconoció la escelencia lliteraria de la novela, cola so recreación de "un tiempu fantásticu y actual, irónicu, imaxinativu y críticu, alredor de la historia d'un hipotéticu ‘Conseyu de bruxería d’Asturies y Lleón’".

Nicolás Bardio ye profesor de Relaciones Internacionales de la Universidá Complutense y secretariu de Política Llingüística de la Federación Socialista Asturiana, ye autor de seis noveles, dellos relatos y dos xuegos de rol. Ta consideráu un renovador de la lliteratura fantástica en llingua asturlleonesa.

El certame lliterariu creáu pol Institutu Lleonés de Cultura en 2021 lleva'l nome del escritor Caitano Álvarez Bardón, investigador y militar nacíu en Carrizu de la Ribera, collaborador de Ramón Menéndez Pidal y autor de "Cuentos en dialectu lleonés".

