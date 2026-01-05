El Principáu destina cerca de dos millones d'euros a desarrollar bancos de pruebes de nanosatélites y motores de cohete

Iniciativa pa impulsar la industria espacial n'Asturies. El Gobiernu del Principáu va invertir 1,8 millones nel desarrollu de dos bancos de pruebes avanzaos pa nanosatélites y motores de cohetes.

La Conseyería de Ciencia, Industria y Empléu entama asina'l programa de Compra Pública Precomercial (CPP), empobináu a reforzar l'ecosistema aeroespacial y l'anovación teunolóxica asturiana.

El proyeutu enxarétase por aciu de la contratación de servicios d'investigación y desarrollu (I+D) pa crear infraestructures teunolóxiques inesistentes anguaño nel mercáu, que permitan avanzar na simulación orbital completa de nanosatélites y na esperimentación de motores de cohete pa pequeños llanzadores.

Llicitación de dos llotes

El Principáu aprobó'l gastu y, nes próximes selmanes, la Dirección Xeneral d'Anovación, Investigación y Tresformación Dixital procederá a la llicitación pública del contratu en dos llotes:

El primer llote inclúi'l diseñu y desenvolvimientu d'un bancu de pruebes de nanosatélites, capaz d'integrar nun únicu sistema toles funcionalidades necesaries pa una simulación orbital completa, como control d'orientación, simulación solar y de campu magnéticu, condiciones de vacíu y midida d'emburrie. Estes capacidaes van permitir disponer de teunoloxía satelital arreyada a redes avanzaes de comunicaciones, 5G ya internet de les coses (IoT). El segundu llote tien que ver cola creación d'un bancu de pruebes pa motores de cohete, empobináu a cubrir les necesidaes del sector de pequeños llanzadores espaciales, con emburries d'ente 1 y 20 kilogramos de fuerza. Esta infraestructura va facilitar, amás, el llogru de certificaciones de l'Axencia Espacial Europea (ESA), lo que va reforzar la competitividá de les empreses y centros teunolóxicos.

La contratación va facese per aciu d'un procedimientu de compra pública precomercial, una ferramienta que permite a l'Alministración compartir riesgos y beneficios coles empreses axudicataries. L'oxetivu ye impulsar el desenvolvimientu de prototipos teunolóxicos y fomentar la collaboración público-privada.

Poner n'órbita un nanosatélite

El programa enxarétase na Llei de Ciencia, Teunoloxía ya Innovación, qu'inclúi l'entamu de sandboxes o llaboratorios de pruebes, y ún de los fines d'esti proyeutu arreyáu al espaciu ye poner n'órbita un nanosatélite que permita testear delles teunoloxíes.

El proyeutu va tener un plazu d'execución de 18 meses y una financiación plurianual de 1,8 millones pa los exercicios 2026 y 2027. Con esta iniciativa, el Gobiernu d'Asturies refuerza la so apuesta pola anovación, la investigación aplicada y la diversificación industrial, afitándose como un territoriu interesante pal desenvolvimientu de teunoloxía aeroespacial y l'accesu al espaciu.

El direutor xeneral d'Anovación, Iván Aitor Lucas, aseguró que “ún de los grandes oxetivos ye asitiar Asturies ente les comunidaes puxantes na industria espacial, no que se denomina New Space, un sector estratéxicu d'altu valor añedíu y gran potencial de crecimientu, y dotar a la nuesa comunidá de teunoloxíes de les qu'agora escarez”.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"