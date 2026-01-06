Bezanes (Casu) yá prepara'l Trail Picu la Sienda, la carrera que percuerre 16 kilómetros de bosque y montaña en plenu parque natural

El Trail Picu la Sienda va celebrar la so segunda edición el 11 d'abril en Bezanes, nel conceyu de Casu, en plenu Parque Natural de Redes, Reserva de la Biosfera. La prueba va percorrer 16,3 kilómetros de bosque y montaña, con un desnivel acumuláu de 1.292 metros, ufiertando un percorríu esixente nun entornu natural privilexáu.

Entamáu pola Asociación Cultural, Recreativa y de Festexos de Sobrecastiello, l'eventu busca afitase como una cita que va más allá de la competición.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"