Sellu nacional al área d'Urxencies del HUCA por optimizar l'usu d'antibióticos

L'Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA) recibió'l reconocimientu de la Sociedá Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) pola implantación d'un programa de optimización del usu d'antibióticos (PROA) nel serviciu d'Urxencies.

Los grupos encargaos d'esti llabor promueven bones práutiques pa un usu racional de los antibióticos qu'evite la espansión de les resistencies a estos fármacos.

"Nel nuesu casu, lo que se reconoz ye que pasemos d'un procedimientu más caseru a otru nel qu'integramos tola información na plataforma informática Millenium, que ye bien axil pa peñerar a los pacientes", esplica Cristina Calzón, especialista del área de Farmacia del complexu sanitariu uvieín.

Pablo Herrero, xefe de sección n'Urxencies, indica que'l llabor que desarrollen consiste en "revisar tolos cultivos d'orina que se piden dende Urxencies ya intentar axustar el tratamientu a los resultaos del antibiograma, o bien quitar el tratamientu si'l cultivu dio negativu".

Un programa tresversal

Los equipos PROA son ún de los oxetivos del Plan Nacional frente a la Resistencia a Antibióticos (PRAN). Nel HUCA, funcionen dende 2018. Un añu más tarde llegaron a Urxencies, un serviciu estratéxicu porque pauta bona parte de los tratamientos antibióticos de los pacientes.

Pablo Herrero y Cristina Calzón, especialistes d'área de les Unidaes de Xestión Clínica d'Urxencies y de Farmacia, respeutivamente, conformen el PROA d'Urxencies del HUCA. El programa del hospital pal amenorgamientu del usu d'antibióticos implica tamién a profesionales de la UVI, Medicina Interna, Enfermedaes Infeicioses, Pediatría y Microbioloxía.

Relación colos centros de salú

El reconocimientu de la SEFH rescampla la integración de los datos dientro del sistema Millenium, lo que favorez un tratamientu más axilosu. Tamién destaca la relación del equipu cola rede d'Atención Primaria, que garantiza l'accesu a la información dende tolos niveles asistenciales y, poro, la continuidá nos tratamientos.

Lo primero que se fexo dende l'equipu PROA pa meyorar el tratamientu antibióticu foi analizar les infeiciones más prevalentes n'Urxencies, un serviciu nel que destaquen les respiratories y urinaries. Les postreres, les d'orina, son les que mayor probabilidá tienen de recibir l'alta con un tratamientu antibióticu.

L'oxetivu de los equipos PROA ye evitar l'abusu de los antibióticos, sobre manera pa evitar les resistencies que se xeneren en pacientes que tengan cultivos negativos. L'analís de los datos, colos qu'anguaño se ta desenvolviendo una tesis, va revelar si cumple l'oxetivu final, que ye l'amenorgamientu del númberu de pacientes que vuelven consultar por cuadros infeiciosos que nun presenten bona evolución.

