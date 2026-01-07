Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

El "boom" de les viviendes d'usu turísticu n'Avilés en cifres: asina evolucionó'l sector nel últimu añu

Los propietarios quéxense de la burocracia pa llegalizar los sos negocios

Turistes nel centru d'Avilés. | MARA VILLAMUZA

Turistes nel centru d'Avilés. | MARA VILLAMUZA

A. de la Fuente

Sixto Cortina (Traducción)

Avilés

El puxu de les Viviendes d'Usu Turísticu (VUT) sigue imparable n'Avilés. Según el rexistru del Principáu d'Asturies, a lo llargo del añu pasáu'l conceyu axuntó 136 nueves cames nesti tipu d'establecimientos, estremaes en 26 viviendes. El cascu antiguu y les cais que llenden con él concentren lo más d'estos negocios a los que l'alministración quier recuartar.

El pasáu 2025 va ser, ensin dulda nenguna, ún de los años clave nel crecimientu de les VUT n'Avilés. Por dos motivos fundamentales: en xineru súpose que'l Tribunal Superior de Xusticia d'Asturies valtaba definitivamente'l decretu de l'Alcaldía que regulaba les llicencies d'esti tipu d'establecimientos n'Avilés, depués d'un recursu interpuestu por Vox al que yá diera la razón el Xulgáu de lo Contencioso-Alministrativu númberu 3 d'Uviéu.

Y tamién porque l'añu pasáu tuvo llugar un finxu significativu: per primer vegada les VUT axuntaron más cames que los hoteles nel conceyu. El mes de xunu pasáu, les viviendes turístiques trespasaron la barrera de les 702 cames, que son les qu'ufierten anguaño los hoteles del conceyu. Anguaño, esi "sorpasso" afitóse, con un total de 777 cames, estremaes en 160 establecimientos VUT.

Recuartar estes viviendes ye una de les prioridaes de l'alministración. Dende abril, pa dar d'alta una vivienda turística fai falta tener l'aprobación de la comunidá de propietarios. Amás, ye obligatorio llograr llicencia municipal y apuntase nel rexistru del Principáu. Frayar estes normes puede traer multes d'hasta 600.000 euros.

Coles mesmes, el Conceyu tien ente los sos planes tratar de regular les viviendes. Depués del revés xudicial del añu pasáu, la intención del executivu municipal ye regular les VUT al traviés de la revisión del Plan Xeneral d'Ordenación, que'l Consistoriu cuenta con entamar a lo llargo d'esti añu. Ello ye que, pel momento, nun se concretó cómo.

La tramitación actual nun convence a tolos propietarios de viviendes, que denuncien que se ven envueltos "nun enguedeyu alministrativu" pa dar d'alta les sos VUT. "Col arriendu convencional enfrentes a los inquiocupes, y pa dar d'alta una vivienda turística acabes gastando un dineral en trámites", critica una empresaria que tien delles viviendes n'Avilés inscrites nel rexistru autonómicu y que pide caltener l'anonimatu y que sostien que'l mieu a los turistes ye "infundáu": "Ye mentira que xeneren problemes".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
  2. Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
  3. Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
  4. Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
  5. La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
  6. El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
  7. La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
  8. La borrasca 'Francis' ya azota Asturias y amenaza con dejar nieve en cotas bajas

El paru n'Asturies baxó en cerca de 2.000 persones en 2025, hasta les 51.197

El paru n'Asturies baxó en cerca de 2.000 persones en 2025, hasta les 51.197

El "boom" de les viviendes d'usu turísticu n'Avilés en cifres: asina evolucionó'l sector nel últimu añu

Sellu nacional al área d'Urxencies del HUCA por optimizar l'usu d'antibióticos

Bezanes (Casu) yá prepara'l Trail Picu la Sienda, la carrera que percuerre 16 kilómetros de bosque y montaña en plenu parque natural

Bezanes (Casu) yá prepara'l Trail Picu la Sienda, la carrera que percuerre 16 kilómetros de bosque y montaña en plenu parque natural

El Principáu destina cerca de dos millones d'euros a desarrollar bancos de pruebes de nanosatélites y motores de cohete

El Principáu destina cerca de dos millones d'euros a desarrollar bancos de pruebes de nanosatélites y motores de cohete

Premiu de lliteratura en lleonés pa Nicolás Bardio

Premiu de lliteratura en lleonés pa Nicolás Bardio

Ayer trai a Nevaria a un "Yeti" del alpinismu: esti montañeru especialista n'ascensiones ivernales nel Himalaya va ser el padrín de la feria

Ayer trai a Nevaria a un "Yeti" del alpinismu: esti montañeru especialista n'ascensiones ivernales nel Himalaya va ser el padrín de la feria

El peaxe del Güerna xube 60 céntimos y algama'l preciu más altu de la so historia: perriba de los 16 euros

El peaxe del Güerna xube 60 céntimos y algama'l preciu más altu de la so historia: perriba de los 16 euros
Tracking Pixel Contents