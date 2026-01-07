El "boom" de les viviendes d'usu turísticu n'Avilés en cifres: asina evolucionó'l sector nel últimu añu

El puxu de les Viviendes d'Usu Turísticu (VUT) sigue imparable n'Avilés. Según el rexistru del Principáu d'Asturies, a lo llargo del añu pasáu'l conceyu axuntó 136 nueves cames nesti tipu d'establecimientos, estremaes en 26 viviendes. El cascu antiguu y les cais que llenden con él concentren lo más d'estos negocios a los que l'alministración quier recuartar.

El pasáu 2025 va ser, ensin dulda nenguna, ún de los años clave nel crecimientu de les VUT n'Avilés. Por dos motivos fundamentales: en xineru súpose que'l Tribunal Superior de Xusticia d'Asturies valtaba definitivamente'l decretu de l'Alcaldía que regulaba les llicencies d'esti tipu d'establecimientos n'Avilés, depués d'un recursu interpuestu por Vox al que yá diera la razón el Xulgáu de lo Contencioso-Alministrativu númberu 3 d'Uviéu.

Y tamién porque l'añu pasáu tuvo llugar un finxu significativu: per primer vegada les VUT axuntaron más cames que los hoteles nel conceyu. El mes de xunu pasáu, les viviendes turístiques trespasaron la barrera de les 702 cames, que son les qu'ufierten anguaño los hoteles del conceyu. Anguaño, esi "sorpasso" afitóse, con un total de 777 cames, estremaes en 160 establecimientos VUT.

Recuartar estes viviendes ye una de les prioridaes de l'alministración. Dende abril, pa dar d'alta una vivienda turística fai falta tener l'aprobación de la comunidá de propietarios. Amás, ye obligatorio llograr llicencia municipal y apuntase nel rexistru del Principáu. Frayar estes normes puede traer multes d'hasta 600.000 euros.

Coles mesmes, el Conceyu tien ente los sos planes tratar de regular les viviendes. Depués del revés xudicial del añu pasáu, la intención del executivu municipal ye regular les VUT al traviés de la revisión del Plan Xeneral d'Ordenación, que'l Consistoriu cuenta con entamar a lo llargo d'esti añu. Ello ye que, pel momento, nun se concretó cómo.

La tramitación actual nun convence a tolos propietarios de viviendes, que denuncien que se ven envueltos "nun enguedeyu alministrativu" pa dar d'alta les sos VUT. "Col arriendu convencional enfrentes a los inquiocupes, y pa dar d'alta una vivienda turística acabes gastando un dineral en trámites", critica una empresaria que tien delles viviendes n'Avilés inscrites nel rexistru autonómicu y que pide caltener l'anonimatu y que sostien que'l mieu a los turistes ye "infundáu": "Ye mentira que xeneren problemes".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"