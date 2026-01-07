El paru n'Asturies baxó en cerca de 2.000 persones en 2025, hasta les 51.197

El paru rexistráu nes oficines de los servicios públicos d'empléu baxó en 1.983 persones en 2025 n'Asturies en relación al añu anterior (-3,7%) hasta los 51.197 paraos, magar el repique d'un 0,4% nel últimu mes del añu al respeutive de payares (201 paraos más), según datos publicaos va unos díes pol Ministeriu de Trabayu y Economía Social.

Cola baxada del últimu añu, atrópense yá cinco exercicios consecutivos de descensos nel desempléu n'Asturies.

Esti númberu total de paraos ye la cifra más baxa al zarru d'un añu desque hai rexistros. Dende l'entamu de la serie histórica comparable, en 1996, el paru baxó la mayoría de los años n'Asturies (venti vegaes) mentanto que xubió en nueve ocasiones.

Tocante a los sexos, l'añu cerró con 29.648 muyeres en paru, 1.303 menos que l'añu precedente y 21.549 homes ensin empléu, un descensu de 680 nel númberu de paraos nel últimu añu.

En 2025, el paru ente los mozos menores de 25 años baxó, con 65 paraos menos y el desempléu ente les persones de 25 o más años menguó en 1.918 paraos.

Nel últimu mes del añu, el paru baxó nel segmentu de los que nun teníen un empléu anterior, 130 menos (-2.43%), al tiempu que s'incrementó en servicios, 142 más (0,38%); construcción, 138 más (4,03%); industria, 29 más (0,8%) y agricultura, 22 más (2,57%).

Al zarru del mes, los sectores con más paraos son servicios (37.904), persones ensin empléu anterior (5.213), mentanto que los sectores con menos desemplegaos son agricultura (877), construcción (3.561) ya industria (3.642).

Por comunidaes autónomes, el desempléu baxó l'añu pasáu en toles comunidaes quitando'l País Vascu (+54). Les comunidaes col mayor mengua fueron Andalucía (-51.782) Comunitat Valenciana (-25.560) y Cataluña (-11.959) frente a La Rioxa (-202) y Ceuta (-722), nel llau contrariu.

Contratación

El númberu de contratos firmaos n'Asturies en 2025 aumentó un 4,4% a lo llargo del añu hasta rexistrar 19.065 n'avientu. En cuanto al tipu de contratos, los indefiníos aumentaron un 11% hasta los 4.961 contratos y los temporales aumentaron un 2,2% hasta axuntar 14.104 contratos nel últimu mes del añu.

Del númberu de contratos rexistraos al zarru del añu, el 73,98% foi temporal (frente a un 68,87% del mes anterior) y un 26,02%, indefiníos (el mes precedente foi un 31,13%).

