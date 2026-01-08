Cargar coches eléctricos ensin usar cables: científicos de L'Entregu investiguen con nuevos materiales pa tresferir enerxía de forma inalámbrica

Científicos del Centru d'Investigación en Nanomateriales y Nanoteunoloxía (CINN), con sede nel edificiu teunolóxicu del pozu Entregu, tán trabayando nun proyeutu pa optimizar el funcionamientu de los mecanismos inalámbricos de tresferencia d'enerxía. Esta investigación puede ser aplicable, por casu, a la recarga de les bateríes de los vehículos eléctricos, de forma que nun faiga falta usar cables. Los coches podríen cargase nes sos places d'estacionamientu o los autobuses nes sos paraes, anque nun queden alliniaos dafechu. Precisamente ehí tá lo novedoso de la investigación que se desenvuelve en L'Entregu: la capacidá de tener materiales que tresmitan esa enerxía ensin que tola superficie precise tar en contautu direutu cola fonte d'enerxía.

Asina lo esplicó Adolfo Fernández, direutor del CINN. "Tamos trabayando en materiales que tienen propiedaes especiales dende'l puntu de vista de la tresferencia inalámbrica d'enerxía, metamateriales, de tala manera qu'eso podría ser una solución a futuru pa temes, por exemplu, de carga de vehículos". Fernández amestó que, "agora mesmo, una de les principales llimitaciones ye que tienes que cargar físicamente'l vehículu, tienes que conectalu. Si nun momentu dáu tuvieres la posibilidá de tener un sistema onde'l vehículu se mangara enriba y pudiera tresferise esa enerxía direutamente supondría una gran meyora".

La teunoloxía podría ser inclusive aplicable al tresporte públicu. "Imaxinemos, nes paraes, qu'un autobús vaiga cargando un poco en cada parada. Eso agora mesmo nun ta resuelto porque los sistemes actuales piden d'una alliniadura perfecta pa facer esa tresferencia. Equí tenemos investigadores que tán trabayando en sistemes que seyan más tolerantes a cierta desalliniadura, tanto en posición como n'ángulu. Ye una llinia d'investigación a la que se-y ve esa aplicación a la fin del camín, pero qu'inda ta nuna fase incipiente", indicó Adolfo Fernández.

"L'exemplu, a menor escala", indicó'l direutor del CINN, "puede ser un cargador inalámbricu d'un teléfonu móvil o inclusive d'un cepiyu de dientes. Conceptualmente ye lo mesmo, pero ¿qué pasa? Que yá'l cepiyu de dientes vien col so trucu de que namás permite ponelu nuna determinada posición porque ye la forma d'aumentar la eficiencia de la tresmisión".

Alliniadura

Esa eficiencia de la tresmisión depende de "una alliniadura perfecta", detalló Fernández, "y equí lo que tamos buscando ye, con nuevos materiales, consiguir esa mesma tresferencia, pero siendo muncho más tolerante na posición. En llugar de tenelu totalmente paralelu y unu enriba del otru, puedas tener ciertu enclín, cierta desalliniadura y que nun pierdas eficiencia de la tresmisión. Ehí hai munchos retos que superar inda; tamos trabayando na capacidá de carga que se-y puede tresmitir".

Ello ye un campu nel que "se ta investigando abondo porque se-y albidra una aplicación práutica importante", señaló Fernández, anque'l problema clave ye que "siempre hai que garantizar esa alliniadura".

"Equí lo que se quier ye vencer eses llimitaciones pa facelo too muncho más versátil. El potencial vendría perhí. Hai retos a superar tocante a la potencia que puedes tresmitir y demás, pero neso ye no que se ta investigando. N'avanzar nesa llinia", remató'l máximu responsable del centru d'investigación de L'Entregu.

