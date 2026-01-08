Repoblación esperimental en Tinéu: el Principáu va plantar cinco hectárees de coníferes procedentes d'América del Norte y Xapón
La Conseyería de Mediu Rural invierte 124.000 euros pa repoblar 45 hectárees del monte Cabada, Llaguero, Siella y Cobertoria, que foi afectáu polos incendios
Sixto Cortina (Traducción)
La Conseyería de Mediu Rural y Política Agraria axudicó en 124.850 euros la repoblación de 45 hectárees del monte d'utilidá pública de Cabada, Llaguero, Siella y Cobertoria, en Tinéu, que foi afectáu por un incendiu. La empresa axudicataria, Parrondo Obras y Servicios, cuenta con un plazu de seis meses pa executar los trabayos.
El proyeutu de recuperación va centrase na repoblación del monte con pinos “en mires de recuperar la vexetación, amenorgar el riesgu d'erosión del suelu y meyorar la capacidá granible del terrén”, detallen fontes de la conseyería. Espliquen que s'utilizará principalmente la especie Pinus pinaster, pero, amás, de forma esperimental van plantase cinco hectárees de Pinus taeda y Crytomeria xaponica, “dos tipos de conífera que formen parte d'un esperimentu pa topar especies que permitan restaurar los montes de manera efectiva”, faen.
A lo llargo de los años el Pinus radiata foi la especie más utilizada nes repoblaciones de la cornisa cantábrica, pero cola apaición d'enfermedaes fúnxiques como la banda marrón, tuvo que s'optar por buscar alternatives más resistentes. Nesti contestu, la Conseyería de Mediu Rural esplica que se tán efectuando prebes con Pinus taeda, un pinu d'América del Norte, conocíu pol so “rápidu crecimientu y la so bona adaptación a suelos probes y ácidos”, y con Cryptomeria xaponica, un árbol orixinariu de Xapón qu'aguanta les enfermedaes y afayase “bien a suelos húmedos y ácidos”.
