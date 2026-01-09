Asturies rexistró once afogaos en 2025, el mesmu númberu qu'en 2024

N'Asturies rexistráronse l'añu pasáu 11 muertes por afogamientu, les mesmes qu'en 2024. Y nel conxuntu d'España, 472. Esta última cifra convierte a 2025 nel peor añu de los ocho últimos, anque namás representa un fallecimientu más que nel añu anterior. Al tiempu, afita un enclín esmolecedor, a xuiciu de la Federación de Salvamentu y Socorrismu (RFESS).

El "Informe Nacional d'Afogamientos" (INA) conseña que más de la metá de los finaos por afogamientu nos espacios acuáticos españoles en 2025 yeren mayores de 45 años. Na mayoría de casos nun había un socorrista cuando l'incidente. El balance del añu vien marcáu, amás, por un datu especialmente esmolecedor: n'avientu de 2025, un total de 31 persones morrieron por afogamientu, lo que demuestra que'l riesgu nun desapaez en pasando'l branu, sinón que se caltien activu a lo llargo de tol añu.

La cifra d'afogamientos supera nun casu a la del añu anterior y constitúi la segunda más alta de la serie histórica, namás dempués de 2017, desque la Real Federación Española de Salvamentu y Socorrismu empezara a realizar estos informes va once años, con un total de 4.602 muertes contabilizaes nel periodu 2015-2025.

La población adulta y n'edá avanzada ye la más vulnerable a estos accidentes, porque la metá de los afogamientos concéntrense en persones mayores de 45 años. Aquellos con mayor riesgu son los que tán ente los 65 y los 74 años, siguíos de los mayores de 75.

Más de la metá, en sableres

L'escenariu más frecuente nos afogamientos son les sableres, con más de la metá del total, siguíes polos ríos, con 88 muertes; les piscines, con 49, y otros espacios acuáticos como pantanos, canales o puertos, los demás. Al respeutive de la vixilancia, l'informe señala que 422 muertes asocedieron en llugares que nun teníen socorrista o nos que la so atención nun yera activa nel momentu del incidente. Namás en 52 de los casos sí había una vixilancia amañosa.

L'informe indica qu'el 81,5 por cientu de los afogamientos sufriéronlos homes por cuenta d'un 18,5 por cientu de muyeres y que 392 de los finaos yeren de nacionalidá española. Amás, tamién destaca que 47 menores d'edá perdieron la vida por afogamientu (10 por cientu del total), lo que recalca la necesidá de caltener una supervisión constante y entamar una "educación preventiva dende la infancia", según la RFESS.

Esta triba de muertes podríen evitase "con una mayor conciencia social del riesgu", lo mesmo qu'allargando la presencia de socorristes y profesionales de la seguridá acuática a lo llargo de tol añu. La Federación insiste na necesidá de que la formación a dichos profesionales s'actualice y se meyoren les sos condiciones llaborales.

