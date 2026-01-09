Azsa recupera producción, anque queda lloñe del récord de 2023

La empresa Asturiana de Zinc (Azsa), la fundidora de cinc más importante del mundu, zarró l'exerciciu de 2025 alzando la so producción de cinc en daqué más de 1.600 tonelaes al respeutive del exerciciu previu. De les instalaciones de San Xuan de Nieva salieron l'añu pasáu 540.308 tonelaes de metal.

La compañía del grupu Glencore viviera un crecimientu de récor de siguío a lo llargo d'una década completa (ente 2011 y 2020). Producióse una cayida nos resultaos en 2021. Dos años dempués, en 2023, los númberos retomaron la so vía de progresu de tala manera que la fábrica volvió degolar el so récor históricu: 544.192 tonelaes en doce meses.

Al otru añu, en 2024, la producción volvió cayer, afectada, nesta ocasión, pol preciu de la enerxía eléctrica y ye que la compañía de San Xuan de Nieva ye una de les consumidores industriales más importantes del país.

La producción d'esti añu llogróse con 33 trabayadores menos que n'avientu 2023, bona parte d'ellos arreyaos a la regulación d'empléu acomuñada a la construcción de la nave Y d'electrólisis, que s'inauguró en xunetu de 2022.

La sección sindical de Comisiones Obreres (CC OO) n'Azsa reclama a la direición de la compañía inversiones na fábrica de San Xuan de Nieva "precisamente pa poder siguir creciendo". Consideren que la vía óptima ye al traviés del área de tostación. Ye ellí onde, espliquen les fontes consultaes, se produz l'aforfugón de les instalaciones fabriles de San Juan de Nieva.

Resultaos

Asturiana de Zinc (Azsa) zarró l'exerciciu contable de 2024 con 51.876.000 d'euros de beneficios. El resultáu de perdes y ganancies de 2023 foi más o menos el mesmu, sicasí, los 51,8 millones d'esti añu cuasi multipliquen por trés los que la corporación que preside Carlos Navalpotro fexo en 2022 –entós el total d'ingresos y gastos de la fundidora castrillonense foi de 21.483.000 euros–. En 2021, pela so parte, los beneficios que declaró la compañía de la corporación anglosuiza Glencore fueron de 33.936.000 euros.

El sindicatu CC OO desveló qu'a lo largo de 2025, los precios de los productos que comercializa Asturiana de Zinc de manera secundaria crecieron talmente que l'oru revalorizóse alredor d'un 65 %, la plata superó incrementos del 140 %, el cobre xubió cerca d'un 40%, y lo mesmo'l cinc como'l plomu cerraron l'añu a l'alza. L'ácidu sulfúricu incrementó'l so valor de mercáu alredor d'un un 20 % interañal n'Europa".

La producción anual de cinc na fábrica ta venceyada a una de les pagues que los trabayadores de la compañía reciben a lo llargo del añu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"