Iniciativa pol Asturianu cierra güei la votación de la "Meyor noticia pal asturianu en 2025"

Iniciativa pol Asturianu entamó va unos díes la votación de la "Meyor noticia pal asturianu en 2025", una iniciativa que remata güei mesmo. D'esta manera, la organización pretende escoyer, per aciu d'una votación popular n'internet, la meyor noticia pal idioma nel rematáu añu 2025.

La presidenta d'Iniciativa pol Asturianu, Arantza Margolles, apuntó que "tamos mui contentos porque esta iniciativa estrenóse nel añu 2013 y cumple 13 años recoyendo bones noticies pal idioma. Ye una manera de facer repás a les tantes bones noticies pal asturianu, pa valorar el camín que tamos abriendo pa salvar la llingua asturiana y pa garrar fuercies pa trabayar esti añu qu'acaba d'empecipiar".

Pa Iniciativa pol Asturianu esta votación ye importante porque "con esta campaña pretendemos facer llegar a la ciudadanía asturiana delles bones noticies pal nuesu idioma. Tamién val pa revisar tol llabor d'Iniciativa pol Asturianu y de les instituciones y comprobar cómo añu a añu la llingua asturiana tien una repercusión positiva nos medios de comunicación".

Los participantes pueden escoyer ente un total de 10 bones noticies pal asturianu d'estremada triba d'un total de 22. El llistáu ufierta, amás de noticies d'Asturies, otres informaciones sobre avances na comunidá llingüística como Lleón y Miranda'l Douro.

La votación va acabar esti mesmu sábadu 10. Amás, los participantes van participar nun sortéu d'un llote de llibros n'asturianu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"