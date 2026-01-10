Salas quier alternar con Xixón, Barcelona o Londres: el conceyu postúlase pa ser Destín Turísticu Intelixente

Bilbao, Barcelona, Donosti, Benidorm, Xixón... Estes son delles de les ciudaes que formen parte de la rede Destín Turísticu Intelixente, un programa qu'afala ya impulsa a los conceyos que, per aciu de la teunoloxía, l'anovación y la sostenibilidá, busquen meyorar la esperiencia de los sos visitantes lo mesmo que garantizar la integridá de la calidá de vida de los residentes. Y Salas, depués d'aprobalo nel últimu Plenu estraordinariu del 2025, ta a puntu de formar parte d'una luxosa llista que, a nivel internacional, cuenta con capitales como Londres, Ámsterdam, Tokio, Toronto o Medellín.

Esta integración na rede Destín Turísticu Intelixente (DTI), programa impulsáu pola Secretaría d'Estáu de Turismu al traviés de SEGITTUR tien como oxetivu crear esperiencies más personalizaes, eficientes y enriquecedores pa los visitantes, al empar que busca un mayor beneficiu socioeconómicu y un desenvolvimientu sostenible pa la localidá. Tal qu'esplicó Alejandro Bermúdez, conceyal de Turismu de Salas, depués del Plenu estraordinariu, el programa DTI sofítase sobre cuatro exes: gobernanza, sostenibilidá, accesibilidá y nueves teunoloxíes.

Una vegada'l Plenu aprobó la xuntura al programa, d'equí p'alantre Salas encara un procesu d'evaluación al cargu de SEGITTUR, que va analizar el modelu turísticu de Salas y va determinar si'l conceyu cumple colos oxetivos pa entrar a formar parte de la rede, que, amás, va permitir que'l Conceyu aporte a subvenciones destinaes a turismu y que, amás del Consistoriu, tamién beneficiaríen al texíu empresarial local.

"Formar parte del programa Destín Turísticu Intelixente da, primero de too, permuncha visibilidá. Ponte al par de nomes bien importantes a nivel turísticu nacional", destacó Bermúdez, qu'amás insistió na importancia que supon pa Salas poder tener accesu a ayudes lo mesmo qu'a programes de formación.

Anguaño, dientro d'eses cuatro exes numberaes pol conceyal de Turismu, Salas va desenvolver dellos proyeutos que se van estender a lo llargo del próximu añu y que van poder entamase gracies a la subvención d'un millón d'euros que foi aprobada pal conceyu al traviés del Plan de Desenvolvimientu y Sostenibilidá Turística.

"Tamos faciendo munchos proyeutos que tienen impactu na puntuación final. Tenemos puesta la nuesa ilusión y esperanza en que la xuntura al programa va salir alantre y que vamos ser un Destín Turísticu Intelixente", concluyó Bermúdez.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"