Avilés axusta'l so nuevu cinturón industrial: asina se ven dende l'aire los cambios que l'actividá empresarial xenera na ría

Más de 200.000 metros cuadraos disponibles nun entornu industrial y anovador y atractivu pa proyeutos estratéxicos y con una alta proyección de futuru. Asina presenta l'ente públicu estatal Sepides los terrenes de Bateríes polos qu'agora nagua'l Puertu d'Avilés pa completar les necesidaes de les empreses qu'operen en suelu portuariu na ciudá. Esi gran espaciu de suelu industrial, yá cuasi desentrastiáu dafechu depués de les xeres d'esmantelamientu y achatarramientu de les vieyes instalaciones de l'antigua Ensidesa, preséntase como una de les oportunidaes de futuru pa la tresformación industrial de la ciudá. A vista de páxaru (o de dron) ye posible facese una idea de les dimensiones d'esi suelu, que supera en superficie a dalgunos de los muelles avilesinos.

Les parceles tán allugaes nel terrén qu'ocupaben les antigües bateríes de coque, y depués de l'aprobación del cambiu urbanísticu nel Plenu del Conceyu, lo que Sepides plantegaba pal so comercialización –primero de que'l Puertu s'ofreciera pa facese con tola superficie–, ye que salieren al mercáu solares d'ente 6.000 a 70.000 metros cuadraos p'atraer proyeutos amestaos a la industria y "xeneradores d'empléu de calidá", según Sepides.

El so allugamientu nun entornu bien comunicáu, xuníu al Parque Científicu Teunolóxicu Avilés Isla de la Innovación, arrodiáu de centros d'anovación y con accesu al Puertu d'Avilés faen qu'esti espaciu resulte atractivu pa nueves empreses amestaes a la industria a les que-yos faiga falta un espaciu ampliu. Esi ámbitu, con bonos accesos y fácil salida pal tresporte de productos de grandes dimensiones, queda agora a la espera de quien va presentar ufierta más ventaxosa pol suelu.

La otra gran tresformación urbanística y portuaria, frutu de l'aición conxunta de Conceyu, Autoridá Portuaria, Gobiernu del Principáu y Acciona, ta desenvolviéndose na marxe derecha de la ría, onde se van xenerar 80.000 metros cuadraos de suelu loxísticu pa usu portuariu, van remocicase les zones verdes esistentes, van construyise nuevos accesos viales y va convertise parte de la cantera del Estrellín asitiada al pie de l'antigua Alcoa nuna nueva zona forestal pa usu ciudadanu, permitiendo a Acciona, al tiempu, siguir la esplotación a cielu abiertu nuna nueva zona. Esa nueva imaxe yá ye visible al pie de les naves d'Alcoa que Windar va tresformar na so nueva fábrica pa la construcción de tramos de torres pa la eólica marina de grandes dimensiones.

Esa intervención na marxe derecha –que va garrando forma como un muriu escalonáu– va permitir recuperar la morfoloxía del terrén primero inclusive del entamu de la esplotación de la cantera y atendiendo a les necesidaes de la empresa Asturiana de Zinc, a la que-y fae falta suelu pa depósitos que se van rellenar de jarofix. D'esos cambios ocúpase Acciona, beneficiada col permisu d'esplotación nuna zona estremada p'ampliar la vida de la cantera. La otra gran tresformación, na marxe esquierda, tamién llega de la mano d'Asturiana de Zinc. Una panorámica de los cais de Raíces, onde va poco se completó una intervención de refuerzu y caltenimientu de les instalaciones, permite visibilizar, mui cerca d'ellí los trabayos qu'Azsa desenvuelve pal so proyeutu d'autoabastecimientu eléctricu por aciu de la instalación y esplotación de plaques solares nes sos antigües balses de xarosita coles mires d'empezar a xenerar enerxía nel entamu d'esti añu.

