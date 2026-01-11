Cultura publica la convocatoria d'ayudes p'afalar la creación lliteraria nes llingües d'Asturies

La Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobiernu asturianu publicó nel Boletín Oficial del Principáu d'Asturies (BOPA) la convocatoria antemanada de subvenciones pa la creación lliteraria correspondiente a 2026, destinada a sofitar la ellaboración d'obres orixinales y inédites.

La convocatoria tien una dotación de 48.000 euros y les ayudes van concedese en réxime de concursu competitivu, con un plazu de 20 díes hábiles pa la presentación de solicitúes qu'entamó'l vienres, 9 de xineru.

Estes ayudes tienen como finalidá sofitar la vocación artística y lliteraria, favorecer el desenvolvimientu plenu de les capacidaes creatives de la ciudadanía y contribuyir al fortalecimientu del texíu cultural del Principáu, promoviendo la creación lliteraria en cualesquier de les llingües d'Asturies.

La convocatoria ta dirixida a persones asturianes o residentes nel Principáu mayores d'edá y contempla dos llinies de subvención, en función de si la persona solicitante desarrolla o non la so actividá de manera profesional nel ámbitu cultural. La llinia 1 diríxese a persones autónomes que se dediquen profesionalmente al ámbitu cultural, y la llinia 2 ta destinada a los que nun desenvuelvan la so actividá de forma profesional.

Les ayudes tán destinaes a la creación d'obres orixinales y inédites, que tendrán de tar escrites en castellán, asturianu o eonaviegu, en dalguna de les siguientes modalidaes: narrativa -novela, novela curtia o llibru de relatos-, poesía, teatru, cómic y novela gráfica, ensayu nel campu de les humanidaes y lliteratura xuvenil.

Cada persona beneficiaria va poder recibir una ayuda de 3.000 euros por proyeutu, que se van axudicar en función de la puntuación llograda na valoración de les iniciatives presentaes. Les obres subvencionaes tendrán de tar remataes enantes del 30 de setiembre del 2026.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"