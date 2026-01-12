Intelixencia Artificial, robótica o exoesqueletos: Ciencia sofita la incorporación de teunoloxía intelixente en 32 empreses asturianes

Les empreses asturianes van recibir una inyeición de 5,7 millones pa incorporar teunoloxía intelixente, en concretu, pa desarrollar soluciones n'hiperautomatización. La Conseyería de Ciencia, Industria y Empléu aprobó la concesión d'ayudes a trece proyectos de 32 compañíes, que van permitir movilizar 11,3 millones y crear trece puestos de trabayu.

La convocatoria, xestionada pola empresa Sekuens, va permitir potenciar proyeutos d'investigación industrial o desenvolvimientu esperimental en collaboración, que tengan como finalidá l'entamu de soluciones d'hiperautomatización n'empreses y que tean enxaretaos nun de los sectores, ámbitos y teunoloxíes STEP (Plataforma de Teunoloxíes Estratéxiques pa Europa).

“Los proyeutos que se van beneficiar d'esti sofitu económicu dan-y al mercáu interior un elementu anovador, emerxente y de vanguardia con un potencial económicu significativu”, espliquen nel Principáu. Rescamplen aquellos enfocaos en fomentar l'usu d'exoesqueletos o de teunoloxíes como la Intelixencia Artificial. Tamién los asistentes pa la robotización intelixente o los ximielgos dixitales.

La resolución publicóse'l miercoles pasáu nel Boletín Oficial del Principáu (BOPA).

Toles actuaciones s'entamen alredor de delles llinies d'aplicación. Por exemplu, la categoría “Hiperia”, destinada al desenvolvimientu de soluciones d'hiperautomatización de procesos industriales per aciu d'intelixencia artificial, o “Ergobot”, pa la hiperautomatización industrial centrada nel trabayador per aciu d'exoesqueletos, IoT (Internet de les coses) ya intelixencia artificial.

Tamién esiste una llinia denominada “Hiperam” pal desenvolvimientu d'una célula robotizada pa fabricación aditiva per aciu de teunoloxía DED (Deposición Direuta d'Enerxía) en condiciones industriales reales. O “Hiperacer”, enfocada na investigación de nueves arquitectures pa l'acería del futuru.

Dende l'entamu d'esta llínea d'ayudes, en 2025, aprobáronse un total de 24 proyeutos de 48 empreses, pertenecientes la gran mayoría (quince) a medianes empreses; mentanto que diez proyeutos fueron presentaos por pequeñes empreses y once por microempreses.

