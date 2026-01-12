Intelixencia Artificial, robótica o exoesqueletos: Ciencia sofita la incorporación de teunoloxía intelixente en 32 empreses asturianes
Les ayudes tán destinaes a más d'una trentena de compañíes, que van permitir movilizar 11,3 millones y crear trece puestos de trabayu
Sixto Cortina (Traducción)
Les empreses asturianes van recibir una inyeición de 5,7 millones pa incorporar teunoloxía intelixente, en concretu, pa desarrollar soluciones n'hiperautomatización. La Conseyería de Ciencia, Industria y Empléu aprobó la concesión d'ayudes a trece proyectos de 32 compañíes, que van permitir movilizar 11,3 millones y crear trece puestos de trabayu.
La convocatoria, xestionada pola empresa Sekuens, va permitir potenciar proyeutos d'investigación industrial o desenvolvimientu esperimental en collaboración, que tengan como finalidá l'entamu de soluciones d'hiperautomatización n'empreses y que tean enxaretaos nun de los sectores, ámbitos y teunoloxíes STEP (Plataforma de Teunoloxíes Estratéxiques pa Europa).
“Los proyeutos que se van beneficiar d'esti sofitu económicu dan-y al mercáu interior un elementu anovador, emerxente y de vanguardia con un potencial económicu significativu”, espliquen nel Principáu. Rescamplen aquellos enfocaos en fomentar l'usu d'exoesqueletos o de teunoloxíes como la Intelixencia Artificial. Tamién los asistentes pa la robotización intelixente o los ximielgos dixitales.
La resolución publicóse'l miercoles pasáu nel Boletín Oficial del Principáu (BOPA).
Toles actuaciones s'entamen alredor de delles llinies d'aplicación. Por exemplu, la categoría “Hiperia”, destinada al desenvolvimientu de soluciones d'hiperautomatización de procesos industriales per aciu d'intelixencia artificial, o “Ergobot”, pa la hiperautomatización industrial centrada nel trabayador per aciu d'exoesqueletos, IoT (Internet de les coses) ya intelixencia artificial.
Tamién esiste una llinia denominada “Hiperam” pal desenvolvimientu d'una célula robotizada pa fabricación aditiva per aciu de teunoloxía DED (Deposición Direuta d'Enerxía) en condiciones industriales reales. O “Hiperacer”, enfocada na investigación de nueves arquitectures pa l'acería del futuru.
Dende l'entamu d'esta llínea d'ayudes, en 2025, aprobáronse un total de 24 proyeutos de 48 empreses, pertenecientes la gran mayoría (quince) a medianes empreses; mentanto que diez proyeutos fueron presentaos por pequeñes empreses y once por microempreses.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
Suscríbete para seguir leyendo
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- Los asturianos no temen a la borrasca 'Francis': 'Es el tiempo que toca en enero; veremos a los Reyes Magos aunque nieve
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo