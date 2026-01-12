Nuevu cursu d'asturianu a distancia entamáu por Iniciativa pol Asturianu ente xineru y abril

Iniciativa pol Asturianu abrió va unos díes el procesu de matrícula d'una nueva convocatoria de cursos d'asturianu. La formación va desendolcáse a distancia, al traviés d'una plataforma dixital, dende'l 27 de xineru al 9 d'abril d'esti añu 2026, 11 selmanes en total; lo qu'equival a 50 hores llectives.

La formación estrémase asina: 25 hores de tutoríes a distancia -de manera obligatoria-, otres 20 de trabayu autónomu y 5 hores complementaries con delles actividaes que va proponer el tutor/tutora. Al final de la formación va facese una prueba. Esti tipu de modalidá a distancia favorez l'autoorganización del alumnáu y permite-yos dir faciendo les actividaes d'un xeitu más amañosu.

Esti nivel inicial ta empobináu a persones ensin formación d'asturianu o con nivel baxu de conocencia. Los estudiantes que superen el cursu van algamar una acreitación de l'Academia de la Llingua Asturiana que certifica una formación d'asturianu.

El preciu de la matrícula ye de 75 euros. Les persones asociaes a Iniciativa pol Asturianu van beneficiase d'un descuentu y namás tienen qu'abonar 60 euros. Toles persones interesaes pueden asociase nel momentu de la matrícula y disfrutar d'esti descuentu. Les inscripciones pal cursu pueden cubrise nun formulariu na propia páxina web d'Iniciativa pol Asturianu, onde tamién s'alcuentren toles condiciones pal mesmu, hasta'l 22 d'esti mes de xineru.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"