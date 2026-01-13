Los problemes d'Arcelor y Windar ablayen la producción industrial n'Asturies, segunda comunidá onde más cai
L'actividá fabril baxó un 5,3% en payares, coincidiendo cola inactividá del fornu altu "B" de la siderúrxica y la cancelación de contratos eólicos n'EE XX
Sixto Cortina (Traducción)
Asturies foi la segunda comunidá autónoma, namás per detrás de La Rioxa, onde más cayó la producción industrial el mes de payares pasáu: féxolo un 5,3% en comparanza col mesmu mes de 2024, según los datos del Índiz Xeneral de Producción Industrial (IPI) publicáu va unos díes pol Institutu Nacional d'Estadística (INE).
El baxón de l'actividá fabril asturiana coincide cola inactividá del fornu altu "B" de la factoría d'ArcelorMittal en Veriña (Xixón), un problema que la compañía siderúrxica vien padeciendo dende'l branu pasáu y que pel momento nun llogró remediar depués de dellos intentos de reactivación por aciu de la téunica de la oxilanza. A la indisponibilidá d'esta infraestructura, esencial na producción d'aceru, axuntáronse delles averíes nos últimos díes nes cintes tresportadores de carbón.
La cayida tamién se produció cuando empezó a notase n'Asturies la cancelación de proyeutos d'eólica marina n'Estaos Xuníos pola política proteccionista de Donald Trump. Empreses como Windar Renovables quedaron ensin l'actividá yá programada, lo que se tradució en regulaciones d'empléu y efectos en tola cadena de valor, tal como rescampló apocayá la Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei).
La mengua industrial d'Asturies en payares contrasta cola medría esperimentada a nivel nacional, del 1,8%. Con too y con ello, nel acumuláu ente xineru y payares de 2025, l'IPI asturianu avanzó un 3,5%, mentanto nel conxuntu del país féxolo un 1,1%.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- Indra lanza su oferta de empleo para El Tallerón y estos son los perfiles que demanda: desde ingenieros mecánicos y electrónicos con experiencia a recién titulados y estudiantes de FP en prácticas