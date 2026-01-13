Los problemes d'Arcelor y Windar ablayen la producción industrial n'Asturies, segunda comunidá onde más cai

Asturies foi la segunda comunidá autónoma, namás per detrás de La Rioxa, onde más cayó la producción industrial el mes de payares pasáu: féxolo un 5,3% en comparanza col mesmu mes de 2024, según los datos del Índiz Xeneral de Producción Industrial (IPI) publicáu va unos díes pol Institutu Nacional d'Estadística (INE).

El baxón de l'actividá fabril asturiana coincide cola inactividá del fornu altu "B" de la factoría d'ArcelorMittal en Veriña (Xixón), un problema que la compañía siderúrxica vien padeciendo dende'l branu pasáu y que pel momento nun llogró remediar depués de dellos intentos de reactivación por aciu de la téunica de la oxilanza. A la indisponibilidá d'esta infraestructura, esencial na producción d'aceru, axuntáronse delles averíes nos últimos díes nes cintes tresportadores de carbón.

La cayida tamién se produció cuando empezó a notase n'Asturies la cancelación de proyeutos d'eólica marina n'Estaos Xuníos pola política proteccionista de Donald Trump. Empreses como Windar Renovables quedaron ensin l'actividá yá programada, lo que se tradució en regulaciones d'empléu y efectos en tola cadena de valor, tal como rescampló apocayá la Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei).

La mengua industrial d'Asturies en payares contrasta cola medría esperimentada a nivel nacional, del 1,8%. Con too y con ello, nel acumuláu ente xineru y payares de 2025, l'IPI asturianu avanzó un 3,5%, mentanto nel conxuntu del país féxolo un 1,1%.

