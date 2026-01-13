Vivienda destina 730.000 euros a la emancipación xuvenil
La última campaña del Bonu Alquiler Xoven va llegar a 183 persones, que na so mayoría van recibir l'ayuda máxima de 6.000 euros
Sixto Cortina (Traducción)
Facilitar ya afalar la emancipación xuvenil convirtióse nun de los grandes oxetivos de les alministraciones en viendo les dificultaes que sufre'l mercáu inmobiliariu, con unos precios cada vez más elevaos. Nesti escenariu, más d'un centenar de mozos asturianos van beneficiase de la última resolución del Bonu Alquiler Xoven publicada pola Dirección Xeneral de Vivienda, que va traer una inversión total de 730.580,06 euros.
La mayoría d'estes ayudes fueron concedíes nel importe máximu contempláu nes bases, 6.000 euros. En concretu, aceptáronse y diéronse por válides 138 solicitúes, mientres de 140 fueron refugaes por nun cumplir los requisitos establecíos na convocatoria. Per otru llau, 97 solicitantes nun completaron el procesu.
El programa consiste nuna ayuda de 250 euros mensuales a lo llargo d'un máximu de dos años, siempre que la renta del arriendu nun supere los 600 euros mensuales nel casu de vivienda completa o los 300 euros nel arriendu d'habitación.
L'oxetivu ye facilitar l'accesu a una vivienda n'alquiler y sofitar la emancipación de la población moza. Pal so desarrollu, el Principáu tien un presupuestu global de 11,1 millones.
Les ayudes tán dirixíes a mozos d'hasta 35 años, con nacionalidá española o residencia llegal n'España, que seyan titulares o tean en condiciones de suscribir un contratu d'arriendu de vivienda o d'habitación y tengan ingresos regulares.
La resolución foi publicada nel Boletín Oficial del Principáu d'Asturies (BOPA) del llunes día 5 de xineru y va poder recurrise dientro de los plazos llegalmente establecíos.
El Gobiernu d'Asturies aprobó'l mes d'avientu pasáu destinar otros 6,6 millones a financiar una nueva convocatoria. El plazu pa presentar solicitúes va permanecer abiertu hasta'l 30 d'abril de 2026.
