Yá se conoz la "Meyor Noticia pal Asturianu del 2025", según los participantes na consulta entamada pola asociación Iniciativa pol Asturianu

L'entamu del enseñu del asturianu y l'eonaviegu nel segundu ciclu d'Educación Infantil ye la "Meyor Noticia pal Asturianu del añu 2025", según la consulta entamada pola asociación Iniciativa pol Asturianu.

D'esta manera, los particpantes na votación escoyeron esti pasu alantre na inclusión de les llingües propies nesti tramu inicial de la educación como la más importante noticia pal asturianu del añu pasáu d'ente les propuestes. El segundu ciclu d'Educación Infantil yera un tramu de la enseñanza na que l'asturianu entá nun taba presente hasta agora.

Tanto la Carta Europea de les Llingües como la propia Llei d'Usu y Promoción del Asturianu afalen l'enseñu de les llingües propies en tolos niveles educativos. Amás, esta foi una reclamación constante d'Iniciativa pol Asturianu pa procurar la tresmisión xeneracional del idioma nesti primer contactu educativu.

Ente les siguientes noticies más votaes punxéronse al empar l'enseñu del asturianu na Escuela Oficial d'Idiomes d'Uviéu y l'estrenu en TPA de "L'abeya Maya", la serie de dibuxos animaos doblada al asturianu orientada al públicu infantil.

Otres noticies mui valoraes polos participantes na consulta entamada pola asociación fueron el sofitu mayoritariu de la Xunta Xeneral a la oficialidá del idioma y la meyora del porcentaxe de matriculación na asignatura d'asturianu que medró un 34,2%.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"