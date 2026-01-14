Los escritores asturianos premien los ensayos de Guardado y Tuñón nos XXIII Premios de la Crítica

Los XXIII Premios de la Crítica que convoca l'Asociación de Escritores y Escritoras d'Asturies (AEA) anunció la nómina de galardonaos, qu'inclúin a David Guardado y a Noel Tuñón nes categoríes d'ensayu n'asturianu y castellán, respeutivamente, a Laura López Tejerina na categoría de lliteratura infantil, a Pedro Manuel Suárez-Martínez y Marta Mori en traducción y al cantautor Víctor Manuel nel apartáu de premiu de les Lletres d'Asturies.

Esti últimu premiu concedese a propuesta de la presidenta d'AEA, María Esther García López, y del so vicepresidente, Aurelio González Ovies. "Víctor Manuel", destacó García, "amuésanos cómo la poesía y la música pueden fundise nun mesmu llinguaxe creativu. Un exemplu de cómo s'axunten les lletres y la música pa cuntar la vida. Los sos poemes cantaos nun dexen a naide indiferente, porque tienen muncho de lo nueso, porque da voz a los que dacuando nun la tienen, porque canta a tolos colectivos sociales, a la familia, a l'amistá, a la discapacidá; canta a la llibertá, al amor y a la xusticia social. Les sos lletres son pura tenrura, poemes que narren histories que nos trescalen, que nos faen pensar y reparar no qu'asocede alredor nuesu", declaró.

Nel casu de los premios na modalidá d'ensayu, el correspondiente a los trabayos de non-ficción correspondió a David Guardado pol so estudiu "Nunca vencida. Una Historia de la idea d’Asturies", volume sobre la evolución del conceutu de la identidá asturiana publicáu pola editorial La fabriquina.

Na modalidá d'ensayu en castellán el galardón que se-y concede a Noel Tuñón Suárez correspuende al llibru "De la Reforma a la Represión", editáu por Trabe, nel que s'analicen dellos aspeutos del sistema educativu a lo llargo de la II Républica, la Guerra Civil y los primeros años del franquismu, nel ámbitu rural de Cabrales y les Peñamelleres.

El reconocimientu al trabayu en lliteratura infanil nos XXIII Premios de la Crítica d'AEA correspuende a Lucía López Tejerina por una obra escrita n'asturianu, "Cerca’l cielu", ilustrada por María Díaz Perera y publicada tamién por Trabe.

Al cabu, nel casu de los trabayos premiaos en traducción, la categoría reservada a obres clásiques, del llatín al castellán, reconoció'l trabayu de Pedro Manuel Suárez-Martínez, pola obra de Marciano Capela "Las nupcias de Filología y Mercurio", publicáu pol Serviciu de Publicaciones de la Universidá d'Uviéu, y nel de traducción al asturianu a Marta Mori d'Arriba pola traducción de la obra "Cacofonía", de Ken Bugul.

