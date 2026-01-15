Abiertes les inscripciones de la olimpiada escolar de redaición "Urbano Rodríguez" entamada pola Academia de la Llingua Asturiana
S. C.
L'Academia de la Llingua Asturiana abre les inscripciones de la olimpiada escolar de redaición "Urbano Rodríguez", que s'estrema en dos concursos, el de Primaria y el de Secundaria y Bachilleratu, pal alumnáu d'asturianu y d'eonaviegu.
La olimpiada va tener dos fases. Una primer fase en modalidá sincrónica a distancia, dende'l centru educativu, prevista pal 25 de febreru. Una fase final presencial, nel llar de l'Academia de la Llingua Asturiana, prevista pal 25 de marzu.
Na web de l'Academia de la Llingua Asturiana pueden consultase les bases del concursu y cómo formalizar la inscripción.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- No estoy bautizado y ahora creo en Dios': el singular fenómeno de los retiros espirituales que está acercando a jóvenes asturianos a la religión
- Eloy Méndez, nuevo director de LA NUEVA ESPAÑA
- La financiación pactada por Sánchez deja a Asturias entre las menos beneficiadas y prima a Cataluña y el Mediterráneo: esta es la cantidad que toca por asturiano
- Se aproxima una ciclogénesis explosiva: la borrasca 'Goretti' pone en alerta a Asturias por lluvias y fuertes rachas de viento