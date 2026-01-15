Abiertes les inscripciones de la olimpiada escolar de redaición "Urbano Rodríguez" entamada pola Academia de la Llingua Asturiana

L'Academia de la Llingua Asturiana abre les inscripciones de la olimpiada escolar de redaición "Urbano Rodríguez", que s'estrema en dos concursos, el de Primaria y el de Secundaria y Bachilleratu, pal alumnáu d'asturianu y d'eonaviegu.

La olimpiada va tener dos fases. Una primer fase en modalidá sincrónica a distancia, dende'l centru educativu, prevista pal 25 de febreru. Una fase final presencial, nel llar de l'Academia de la Llingua Asturiana, prevista pal 25 de marzu.

Na web de l'Academia de la Llingua Asturiana pueden consultase les bases del concursu y cómo formalizar la inscripción.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"