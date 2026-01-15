Iniciativa esixe que la Llei de Cultura dea un papel central al asturianu y el eonaviego
Sixto Cortina (Traducción)
Iniciativa pol Asturianu alegó esta selmana a la futura Llei de Cultura ya Identidá del Principáu d'Asturies, que, llamentó, "nun cumple los criterios llingüísticos aprobaos pol mesmu Gobiernu del Principáu", al publicase namás en castellán y escluyir l'usu del asturianu y del eonaviego, contraviniendo les directrices de comunicación institucional del sector públicu asturianu.
Iniciativa pol Asturianu xulga "especialmente grave" qu'una llei destinada a regular la cultura y la identidá d'Asturies nun incluya referencia espresa nenguna a les llingües propies del territoriu, y reclama que la futura llei arreye de manera clara llingua y cultura, otorgando al asturianu y l'eonaviego un papel central.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- No estoy bautizado y ahora creo en Dios': el singular fenómeno de los retiros espirituales que está acercando a jóvenes asturianos a la religión
- Eloy Méndez, nuevo director de LA NUEVA ESPAÑA
- La financiación pactada por Sánchez deja a Asturias entre las menos beneficiadas y prima a Cataluña y el Mediterráneo: esta es la cantidad que toca por asturiano
- Se aproxima una ciclogénesis explosiva: la borrasca 'Goretti' pone en alerta a Asturias por lluvias y fuertes rachas de viento