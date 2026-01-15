Iniciativa esixe que la Llei de Cultura dea un papel central al asturianu y el eonaviego

Iniciativa pol Asturianu alegó esta selmana a la futura Llei de Cultura ya Identidá del Principáu d'Asturies, que, llamentó, "nun cumple los criterios llingüísticos aprobaos pol mesmu Gobiernu del Principáu", al publicase namás en castellán y escluyir l'usu del asturianu y del eonaviego, contraviniendo les directrices de comunicación institucional del sector públicu asturianu.

Iniciativa pol Asturianu xulga "especialmente grave" qu'una llei destinada a regular la cultura y la identidá d'Asturies nun incluya referencia espresa nenguna a les llingües propies del territoriu, y reclama que la futura llei arreye de manera clara llingua y cultura, otorgando al asturianu y l'eonaviego un papel central.

