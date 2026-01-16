Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El dibuxante Alberto Vázquez presenta la edición en castellán de los sos cómics sobre la memoria obrera

Los llazos coloraos.

Los llazos coloraos. / EDICIONES TRABE

S. C.

El Palacio de Valdecarzana d'Avilés acueye esti vienres, a partir de les 19.30 hores, la presentación de la edición conxunta de los cómics "Los lazos rojos" y "El sol en la escombrera", dambos obra del dibuxante mierense Alberto Vázquez García.

L'autor va tar acompañáu pola conceyala de Memoria Democrática, Ana Solís, y pol historiador Pablo Alcántara. Les dos obres fueren publicaes orixinalmente n'asturianu, colos títulos de "Los llazos coloraos" y "El sol na escombrera", llevando en dambos casos el Premiu Alfonso Iglesias de cómic en llingua asturiana de les ediciones de 2017 y 2020, respeutivamente.

Agora, Vázquez reedítales en castellán y axúntales nun tomu namás que tien 360 páxines de les que 320 tán dibuxaes, y les 40 restantes tán dedicaes al contestu históricu, incluyendo fotografíes, documentos, testos y prensa de la dómina. Les dos histories recuperen la memoria del movimientu obreru asturianu y, sobre manera, de les grandes fuelgues mineres del periodu 1957-1964.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

