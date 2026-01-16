El dibuxante Alberto Vázquez presenta la edición en castellán de los sos cómics sobre la memoria obrera
S. C.
El Palacio de Valdecarzana d'Avilés acueye esti vienres, a partir de les 19.30 hores, la presentación de la edición conxunta de los cómics "Los lazos rojos" y "El sol en la escombrera", dambos obra del dibuxante mierense Alberto Vázquez García.
L'autor va tar acompañáu pola conceyala de Memoria Democrática, Ana Solís, y pol historiador Pablo Alcántara. Les dos obres fueren publicaes orixinalmente n'asturianu, colos títulos de "Los llazos coloraos" y "El sol na escombrera", llevando en dambos casos el Premiu Alfonso Iglesias de cómic en llingua asturiana de les ediciones de 2017 y 2020, respeutivamente.
Agora, Vázquez reedítales en castellán y axúntales nun tomu namás que tien 360 páxines de les que 320 tán dibuxaes, y les 40 restantes tán dedicaes al contestu históricu, incluyendo fotografíes, documentos, testos y prensa de la dómina. Les dos histories recuperen la memoria del movimientu obreru asturianu y, sobre manera, de les grandes fuelgues mineres del periodu 1957-1964.
