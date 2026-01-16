Trés empreses asturianes, ente les 200 más atractives pa trabayar n'España

Trés empreses asturianes entraron na llista de les 200 empreses más atractives pa trabayar n'España, un informe qu'ellabora añalmente Merco, el monitor empresarial de reputación corporativa de referencia n'Iberoamérica. La centenaria compañía de tresportes d'orixe asturianu Alsa; Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), la sociedá industrial de Central Lechera Asturiana, y EDP, que tien n'Asturies la so sede pa España, figuren nel llistáu d'empreses con mayor capacidá d'atrayer y fidelizar el capital humanu.

Por decimoquintu añu consecutivu, Inditex llevó la medaya d'oru del llistáu Merco Talento España. El podiu d'honor complétenlu Iberdrola, en segunda posición, y Repsol, en tercera. El "top 10 nacional” remátenlu les marques Coca-Cola, BBVA, Mercadona, CaixaBank, Mapfre, Ikea y Mahou San Miguel, compañíes que según Merco "supieron afayar la so propuesta de valor a les esixencies d'un talentu que yá nun busca namás un salariu, sinón un propósitu y flexibilidá".

De les 200 compañíes que formen la llista de Merco Talento, la empresa asturiana más atractiva pa trabayar n'ella ye Alsa, qu'ocupa el puestu 47º., nun puestu mui asemeyáu al qu'ocupó l'añu anterior. Vienen darréu CAPSA-Central Lechera Asturiana (87º.) y EDP (147º.). "Toes elles representen la marca Asturies en sectores tan estremaos como'l tresporte, l'alimentación y la enerxía", destacaron fontes de Merco.

Esti añu, Merco Talento procesó 53.020 encuestes cruciando datos de 13 fontes d'información estremases y seis evaluaciones. Dende la opinión de más de 31.000 trabayadores hasta l'analís de más de mediu millón de menciones nel entornu dixital. Como novedá, nesta edición integráronse per primer vegada les expectatives de 4.163 demandantes d'empléu (en collaboración con Infojobs) y 21 miembros d'árees d'empléu d'universidá (en collaboración con Recruiting Erasmus), pa tomar el pulsu de los que tán a puntu d'entrar nel mercáu.

"Nun contestu llaboral cada vegada más competitivu, conocer la opinión real del talentu convirtióse nun factor clave pa construyir una marca empleadora sólida y creíble. La fortaleza d'una marca empleadora nun se constrúi dende'l discursu, sinón dende la percepción real del talentu", aseguró Elena Orde, responsable de Merco Talento.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"