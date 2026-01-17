El puxu del naval asturianu: Armón va construyir en Veiga (Navia) cuatro barcos pa Salvamentu Marítimu

El grupu asturianu Armón va construyir nel so astilleru de Veiga, en Navia, cuatro barcos pa la Sociedá de Salvamentu y Seguridá Marítima (Sasemar), dependiente del Ministeriu de Tresportes y Movilidá Sostenible. Van ser cuatro embarcaciones d'intervención rápida de tipu salvamar con ente 15 y 21 metros d'eslora.

El grupu de construcción naval Armón, al traviés de la so filial Auxiliar Naval del Principado (Auxnaval), foi axudicatariu de los dos llotes de barcos que sacara a concursu Salvamentu Marítimu p'anovar la so flota d'embarcaciones d'intervención rápida, cola sustitución de les salvamares más antigües.

Les salvamares son les unidaes más amañoses de la flota de Salvamentu Marítimu pola so alta velocidá, gran maniobrabilidá y poco caláu. Son afayadices p'actuar en circunstancies en que la rapidez de respuesta xuega un papel fundamental. Algamen velocidaes perriba de los 38 nuedos, tán construyíes n'aluminiu y tienen baxu francobordu, lo que les fai amañoses pa recoyer náufragos del agua, amás de dar remolques y asistencies

Sasemar tien una flota de más de mediu centenar de salvamares distribuyíes pela marina española y dacuando remocica les más vieyes. En septiembre del añu pasáu sacó a concursu dos llotes de renovaciones. El primer llote taba formáu por dos salvamares de 21 metros d'eslora y foi axudicáu agora a Auxnaval por un importe de 6,48 millones d'euros. Y el segundu llote taba formáu por dos salvamares de 15 metros d'eslora y tamién foi axudicáu a Auxnaval, nesti casu por un importe de 4,88 millones d'euros. Poro, les axudicaciones de Sasemar a la filial del grupu Armón sumen cuatro embarcaciones por un importe de 11,36 millones. Los contratos tienen un plazu d'execución de 26 meses.

Auxnaval ye la filial del grupu Armón especializada n'embarcaciones rápides d'aluminiu y tien la so sede en Veiga, nel conceyu de Navia. Dende la so creación en 1991, esti astilleru suministró a Salvamentu Marítimu decenes d'embarcaciones. Nos 15 años últimos, el grupu Armón fabricó más d'una trentena d'embarcaciones de rescate y control pa Sasemar.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"