Estos son los productos que más s'encarecieron n'Asturies en 2025 (y los que más s'abarataron)
L'IPC asturianu zarró l'añu nel 2,7%, dos décimes menos que nel conxuntu d'España
Sixto Cortina (Traducción)
Los güevos, la carne de vaca, l'autobús urbanu y el café fueron los productos que más s'encarecieron n'Asturies en 2025, según el cómputu realizáu a partir del índiz de precios de consumu (IPC) del mes d'avientu, publicáu esti xueves pasáu pol Institutu Nacional d'Estadística (INE).
En concretu, el preciu de los güevos aumentó un 34,9% a lo llargo del añu concluyíu de recién; el del vacunu, un 18,4%; el tresporte públicu urbanu, un 14,6%; y el café, cacáu y fervinchos, un 14,4%. Nel otru sen, lo que más s'abarató foi l'aceite (-27,9%), la ropa de muyer (-6,9%), los complementos y arreglos de ropa (-6,9%) y l'azucre (-4,35%).
Nel mes d'avientu, l'IPC asturianu baxó al 2,7% en tasa interañal, dos décimes menos que l'índiz a nivel nacional (2,9%). Amás, l'índiz d'Asturies ye trés décimes inferior al rexistráu en payares y el más baxu dende xunu de 2025.
El 2,9% rexistráu nel conxuntu d'España supon una baxada d'una décima al respeutive de payares, por mor del abaratamientu de los carburantes y la menor xuba de los paquetes turísticos, mentanto que la inflación de los alimentos aumentó dos décimes, hasta'l 3 %, pol encarecimientu de llegumes y aceites.
