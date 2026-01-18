L'Academia de la Llingua abre matrícula pa un nuevu cursu de B1-B2 d'asturianu
S. C.
L'Academia de la Llingua anunció'l viernes pasáu un nuevu cursu nos niveles B1-B2 d'asturianu, que va facese a partir del 10 de febreru, y hasta'l 28 de mayu, siguiendo'l Marcu Común Européu de Referencia pa les Llingües (MCER).
El cursu, que se va celebrar nel llar social de l'Academia, va tener una duración de 100 hores llectives. D'eses hores, 60 van ser presenciales los martes y los xueves de 17 a 19 hores y les otres 40 van ser d'autoestudiu por parte l'alumnáu.
Nos conteníos del cursu, estremaos en seis asignatures, van trabayase conteníos gramaticales, léxicos, lliterarios y sociollingüísticos. Too ello dende un enfoque comunicativu, al traviés d'actividaes de comprensión y espresión oral y escrita, tal como se recueye nes metodoloxíes del MCER.
L'accesu al cursu va tar condicionáu a la acreitación d'un nivel elemental d'asturianu (A2) al traviés de dalgún d'estos certificaos: prueba de conocencia de la llingua asturiana de l'ALLA; superación del cursu elemental o avanzáu de la UABRA (ALLA); certificáu oficial de llingua asturiana de nivel A2 o superior de la Conseyería d'Educación del Principáu d'Asturies.
La matrícula va poder facese del 15 al 30 de xineru del 2026 na páxina web de la institución (https://alladixital.org/programa-noyos/) y el preciu, de 150 euros, inclúi materiales ya inscripción na prueba final de nivel.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
