El mayor control saca del mercáu 658 places de pisos turísticos n'Uviéu y Xixón

La ufierta de viviendes turístiques n'Uviéu y Xixón, les grandes ciudaes d'Asturies, recortóse en más de 600 places d'agospiamientu nel últimu añu coincidiendo con un incrementu de los controles y del entamu del rexistru obligatoriu, necesariu pa espublizase nes plataformes d'internet, l'escaparate del sector.

Exceltur, l'asociación qu'arrexunta a les principales compañíes del sector hoteleru, presentó va unos díes el so balance de 2025, qu'inclúi una radiografía de la evolución de les viviendes d'usu turísticu y nes principales ciudaes españoles. Uviéu y Xixón figuren ente les ciudaes onde se rexistró un mayor recorte de la ufierta. Nel casu d'Uviéu pasóse de 3.639 places en viviendes turístiques en 2024 a 3.478, lo que supon un descensu del 11,1%. Y nel casu de Xixón el recorte ye mayor, del 14,7%, al pasar de 6.633 places a 6.136. En total salieron del mercáu 658 places.

Les tases de descensu nes ciudaes asturianes ponse perriba, con muncho, de la tasa media de recorte rexistrada nel conxuntu de les 26 principales ciudaes españoles, que foi del 4,1%.

L'informe d'Exceltur pon a Uviéu y Xixón ente les ciudaes españoles nes que "s'empiecen a notar los sos crecientes esfuerzos pa llendar el crecimientu de les viviendes turístiques y afayar el so nivel a un mayor equilibriu col caltenimientu del accesu a la vivienda nos centros de les ciudaes pa los sos residentes". L'asociación considera clave la combinación d'ordenación urbanística, medios humanos y téunicos de control y concienciación ciudadana p'axustar la ufierta de viviendes d'usu turísticu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"