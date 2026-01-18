El mayor control saca del mercáu 658 places de pisos turísticos n'Uviéu y Xixón
Les ciudaes asturianes tán ente les que más menguaron la so ufierta d'agospiamientu nel últimu añu, con tases d'ente'l 11 y el 14%
Sixto Cortina (Traducción)
La ufierta de viviendes turístiques n'Uviéu y Xixón, les grandes ciudaes d'Asturies, recortóse en más de 600 places d'agospiamientu nel últimu añu coincidiendo con un incrementu de los controles y del entamu del rexistru obligatoriu, necesariu pa espublizase nes plataformes d'internet, l'escaparate del sector.
Exceltur, l'asociación qu'arrexunta a les principales compañíes del sector hoteleru, presentó va unos díes el so balance de 2025, qu'inclúi una radiografía de la evolución de les viviendes d'usu turísticu y nes principales ciudaes españoles. Uviéu y Xixón figuren ente les ciudaes onde se rexistró un mayor recorte de la ufierta. Nel casu d'Uviéu pasóse de 3.639 places en viviendes turístiques en 2024 a 3.478, lo que supon un descensu del 11,1%. Y nel casu de Xixón el recorte ye mayor, del 14,7%, al pasar de 6.633 places a 6.136. En total salieron del mercáu 658 places.
Les tases de descensu nes ciudaes asturianes ponse perriba, con muncho, de la tasa media de recorte rexistrada nel conxuntu de les 26 principales ciudaes españoles, que foi del 4,1%.
L'informe d'Exceltur pon a Uviéu y Xixón ente les ciudaes españoles nes que "s'empiecen a notar los sos crecientes esfuerzos pa llendar el crecimientu de les viviendes turístiques y afayar el so nivel a un mayor equilibriu col caltenimientu del accesu a la vivienda nos centros de les ciudaes pa los sos residentes". L'asociación considera clave la combinación d'ordenación urbanística, medios humanos y téunicos de control y concienciación ciudadana p'axustar la ufierta de viviendes d'usu turísticu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...
- El increíble 'boom' en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: "Era un político ejemplar"