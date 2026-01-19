Asturies, segunda comunidá onde más aumenten los asalariaos del turismu
La cifra d'emplegaos creció'l 2,9% l'añu pasáu, mentanto la d'autónomos cayó'l 0,7%
Sixto Cortina (Traducción)
Asturies foi l'añu pasáu la segunda comunidá española, per detrás de La Rioxa, con mayor incrementu de la cifra d'asalariaos nel sector del turismu, que cada vez tien más pesu nel Principáu. Esi aumentu d'emplegaos contrastó con un pequeñu descensu del númberu d'autónomos, un enclín que nel sector relacionen con un incrementu de la profesionalización que conduz a menos empreses, pero con mayor tamañu.
Según los datos d'afiliación a la Seguridá Social arreyaos a les actividaes turístiques (hostelería, axencies de viaxes y operadores turísticos), al zarru de 2025 había n'Asturies 35.351 afiliaos, de los que 26.546 yeren asalariaos y 8.805 autónomos.
Nel capítulu d'asalariaos, les cifres d'Asturies aumentaron un 2,9%, la segunda tasa de crecimientu más alta ente les comunidaes autónomes, dempués de La Rioxa, y un puntu perriba de la media de crecedera rexistrada nel conxuntu d'España (1,9%), según los datos espublizaos esti día pol Ministeriu d'Industria y Turismu.
L'aumentu d'asalariaos nel turismu n'Asturies contrasta con un descensu de les cifres d'autónomos, del 0,7%. Namás el País Vascu rexistró un descensu mayor (del 0,8%), mentanto que nel conxuntu d'España hubo un incrementu mediu d'autónomos del 0,4%.
Nel conxuntu d'afiliación a la Seguridá Social (asalariaos y autónomos), el sector turísticu d'Asturies rexistró una medría del 2%, perriba de la media nacional del 1,6%.
