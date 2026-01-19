La fonte de Foncalada, una ayalga del prerrománicu d'Uviéu, va tar restaurada en trés meses

La Fonte de Foncalada, ún de los monumentos más singulares del prerrománicu asturianu y Patrimoniu Mundial de la Unesco, va tar restaurada nun plazu de trés meses gracies a una intervención integral destinada a frenar l'avanzáu procesu de deterioru que venía sufriendo nos últimos años. Les obres, yá entamaes con trabayos previos, van suponer una inversión d'alredor de 100.000 euros.

Según esplicó´l vienres pasáu'l direutor xeneral de Patrimoniu Cultural del Principáu, Pablo León, la intervención yera "necesaria y urxente" por mor del progresivu deterioru del monumentu, provocáu principalmente pol so allugamientu nun entornu "altamente urbanizáu, con elevaos niveles de contaminación, escasa ventilación y problemes de humedá". Estes condiciones favorecieron el crecimientu de material biolóxico, que foi xebrando les xuntes de morteru, permitiendo la entrada d'agua y el desplazamientu de les pieces de piedra.

L'actuación va empezar con una llimpieza integral del monumentu por aciu de biocides pa esaniciar los organismos biolóxicos apegaos a la piedra. Darréu van retirase morteros de cementu Portland aplicaos n'intervenciones antigües, consideraos poco amañosos pola so escesiva rixidez, y van sustituyise por morteros de cal con chamota de lladriyu, asemeyaos a los orixinales. El procesu va siguir cola eliminación de cotres superficiales y va concluyir cola aplicación d'un tratamientu hidrofugante pa protexer la piedra y facilitar el so caltenimientu futuru.

Les obres tán condicionaes pola climatoloxía, porque a munchos de los tratamientos faen-yos falta condiciones de baxa humedá ambiental, motivu pol que'l monumentu permanez anguaño cubiertu. Amás de la restauración, el proyeutu inclúi un plan de caltenimientu a llargu plazu que va establecer un protocolu de caltenimientu preventivu. Esti plan va permitir realizar revisiones periódiques y actuaciones de caltenimientu por parte del Conceyu d'Uviéu, titular del monumentu, garantizando que s'entamen d'un xeitu afayadizuy respetuosu col bien patrimonial.

La intervención na Foncalada enxarétase dientro d'una estratexa más amplia de caltenimientu del prerrománicu asturianu desenvuelta na última década, con actuaciones de recién en monumentos como Santuyanu, Santa María del Naranco o San Miguel de Lliño.

Anque dende los años noventa del sieglu pasáu fexéronse actuaciones relevantes na redolada de la Foncalada, como'l valtamientu d'edificaciones llendaes, el Principáu reconoz que sigue siendo un retu xestionar un monumentu de más de 1.200 años en plenu centru urbanu, polo que, una vegada rematada la restauración, siguirá trabayándose na meyora del entornu más cercanu.

Otres obres

Al cabu, León avanzó que nes próximes selmanes van empezar les obres de la sienda peatonal ente Santa María del Naranco y San Miguel de Lliño, con una inversión cimera a los 300.000 euros pa meyorar la seguridá y accesibilidá ente dambos monumentos, y refirióse tamién al proyeutu p'habilitar un albergue de pelegrinos nel monesteriu de San Pelayo, una iniciativa que se ta revisando xunto a la comunidá benedictina pa compatibilizar la llegada de nueves monxes con afayar una parte del conxuntu a esti nuevu usu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"