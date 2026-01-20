Les gaites de Gozón resonen na televisión británica gracies a Michael Portillo y la banda "Cabu Peñes"

Les gaites de Gozón internacionalícense, cuandu menos, nel Reinu Uníu yá son conocíes. Tou ello gracies al documental emitíu en Channel 5 el pasáu xueves día 15 y dirixíu pol expolíticu y periodista inglés Michael Portillo. "Ún de los nuesos oxetivos cuando nos fundamos como banda de gaites yera ser internacionales, sopelexar pel mundu Gozón y la so música tradicional asturiana", señala Daniel Meré, direutor de la banda de gaites Cabu Peñes, que ye ún de los protagonistes del documental dedicáu a Asturies. "Ye un honor salir nuna de les principales cadenes televisives del Reinu Uníu", amestó Meré.

Michael Portillo contactó con Meré al traviés de les redes sociales y cuntó-y el so interés por grabar un documental sobre Asturies pa la so serie televisiva "Spain". "Debieron veme per Tik Tok y punxéronse en contactu conmigo", señala'l gozoniegu, natural de Bañugues. En viendo l'interés de Portillo, Meré díxo-y que yera'l direutor de la banda de gaites Cabu Peñes, en Gozón, y detalló-y dellos llugares d'Asturies que visitar pa rodar el so documental sobre'l Principáu. "Yo vendí-y Gozón como conceyu, pero a lo último namás grabaron en Lluanco", fae'l gaiteru.

La grabación foi el 14 de xunetu pasáu, dos díes primero de les fiestes del Carmen. Sicasí, esa visita nun podía tescender por confidencialidá hasta la publicación del documental en Channel 5. "Pidiéronnos simular un conciertu na Torre del Reló y asina fiximos. Cuando empezamos a tocar, empezó a enllenase de xente que quería venos actuar", apunta Daniel Meré, que naquel "conciertu" interpretó cuatro pieces: "Muñeira de Boal", "Asturies, patria querida", "Xotes de Tresmonte" y "La danza de Viodo". Depués de la edición del vídeu, namás s'emitieron dos, les dos primeres, y dambes na Torre del Reló.

Nel documental, Meré da una serie de conseyos básicos a Portillo p'aprender a tocar la gaita como, por casu, soplar aire pa enllenar el fuelle. Nesi momentu, el periodista británicu ponse coloráu del esfuerzu y Meré espéta-y n'inglés: "Tas tan coloráu como la to camisa". Porque, efectivamente, diba afatáu con una camisa de color coloráu intensu. Cola interpretación de la "Muñeira de Boal", Portillo echóse a baillar una pieza del brazu d'una de les asistentes al conciertu improvisáu pal documental británicu.

Daniel Meré ta arguyosu de que la so banda, que xusto un añu enantes de la grabación del citáu vídeu, el 14 de xunetu de 2024, empezaba la so andadura musical en plenes fiestes del Carmen de Lluanco, y que dende entós se convirtió nun grupu imprescindible en toa fiesta que s'aprecie nel conceyu. "Del documental prestóme qu'enseñaren un mapa de Gozón qu'indica ónde ta asitiáu'l nuesu conceyu, quiciabes la emisión en televisión puede atraer turismu británicu nos próximos meses", fexo'l direutor de la banda de gaites Cabu Peñes.

La cinta dedica a Lluanco daqué más de trés minutos de metraxe. Apara nel puertu vieyu, amueses de la playa de Lluanco y la de La Ribera ya inclúi planos de la cai La Riba, que ye la que comunica la redolada del cai vieyu cola Torre del Reló y La Ribera ensin escaecer los planos aéreos con dron qu'enseñen el puertu deportivu y pesqueru del Gayo, esto ye, una vista a dellos de los más importantes llugares de la capital gozoniega.

"L'equipu de grabación pasó'l día enteru per Lluanco, ye más, comieron nun de los locales del entornu del cai", indicó Daniel Meré, arguyosu de que la gaita asturiana sonara pa tol Reinu Uníu col honor de que fuera la so banda, la que fundó va añu y mediu nel so queríu conceyu de Gozón.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"