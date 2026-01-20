La pintora Monica Dixon inaugura esposición en Barcelona
Sixto Cortina (Traducción)
Monica Dixon (Nueva Jersey, Estaos Xuníos; 1971) va presentar el 23 de xineru la esposición "Space, shape and colour" en Cataluña, na Delegación del Maresme del Colexu d'Arquitectura Téunica de Barcelona. (CATEB). La sala, en Mataró, inaugura temporada en 2026 cola obra de l'artista, que tien el so estudiu n'Uviéu, onde tán los sos raigaños familiares.
La pintora foi la ganadora del VII Premiu de Pintura Torres García-Ciudá de Mataró nel añu 2017 y la obra galardonada daquella, titulada "Two Scapes", va enseñase agora, de forma escepcional y dientro de la so esposición, na sala del CATEB, cola collaboración del Muséu de Mataró.
L'Asociación San Lucas pol Arte entama l'amuesa cola obra de Dixon, que va permanecer abierta al públicu hasta el 22 de febreru.
"Non llugares"
Dixon, una de les artistes asturianes de mayor proyeición y con obra, ente otres instituciones y coleiciones, nel Muséu de Belles Artes d'Asturies, caltiénse nel camín creativu qu'entamó va tiempu. "L'espaciu, la lluz, la soledá , el silenciu... definen el trabayu que desenvolví nos últimos años. El mio interés personal por esta relación llévame a pescudar estos espacios vacíos, o non tan vacíos, arquitectures lluminoses que se faen transitables pola mirada. Espacios ensin identidá, construyíos namás a partir de la lluz y la solombra", diz sobre la so nueva esposición, refiriéndose a los "non llugares" tan carauterísticos de los sos cuadros.
